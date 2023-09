Más de 420 personas participarán en Badajoz en carrera nocturna solidaria contra el cáncer

Ep.

Más de 420 personas se han inscrito para participar el próximo viernes, 15 de septiembre, en la ciudad de Badajoz en la 'Carrera nocturna pacense contra el cáncer 2023', que incluye una caminata de 3,6 kilómetros y una carrera de 7,2 kilómetros, ambas solidarias y cuyos fondos recaudados serán destinados a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).

Ambas pruebas, también se contempla un 'dorsal cero' para quienes deseen colaborar sin participar o no puedan asistir, tendrán lugar en la margen derecha del parque del río a partir de las 20,00 horas organizado por ADS Extremadura Natural, en esta cita con el atletismo que en el caso de la carrera contempla premios y trofeos para los tres primeros de cada una de las 12 categorías y en la general de 75, 50 y 25 euros.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, acompañado de la representante de AOEx, Raquel Cano, y el organizador de la prueba y presidente de ADS Extremadura Natural, José Manuel Muñoz, han presentado esta carrera que supone, como ha considerado el edil, una cita que impulsa el deporte y que ofrece una alternativa al ocio para este viernes por la noche, a la que vez que tiene un fondo solidario a favor de esta asociación cuya labor ha puesto en valor.

Por su parte, José Manuel Muñoz ha considerado que "a la cuarta va la vencida" porque, pese a las previsiones meteorológicas, "por mucho que llueva el viernes esta carrera no se va a suspender" y que es la cuarta vez que intenta llevar a cabo, después de que las dos primeras ocasiones no se hicieran por motivos personales y en la tercera el permiso les llegara tres días antes del evento y era "imposible", porque no se puede "levantar" este tipo de pruebas en dicho tiempo.

No obstante y "gracias al interés" de la Fundación Municipal de Deportes y el edil del área el permiso ha llegado "con muchísima antelación y sabiendo que iba a llegar", tras lo que ha destacado que los objetivos de la carrera pasan por recaudar fondos con fines solidarios para AOEx en su lucha contra el cáncer, seguir promocionando la ciudad a través del deporte, promover entre la población la práctica de la carrera o caminata como forma de vida saludable, y dotar a Badajoz de una carrera nocturna que, al realizarse en el parque del río y en la ciudad, tiene "más proyección".

Finalmente, Raquel Cano ha destacado que se trata de un evento deportivo solidario en relación al cual ha agradecido a todos los que han hecho posible, han participado y han colaborado con esta carrera nocturna que destinará la recaudación a AOEx, que este año celebra su 25º aniversario y que en este tiempo ha apoyado al paciente de cáncer y a su familia, y tanto a los oncológicos como en cuidados paliativos de todas las edades.