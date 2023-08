XXXVI Trofeo Cáceres enfrenta CP Cacereño y CD Badajoz para potenciar figura San Jorge

Ep

El XXXVI Trofeo Ciudad de Cáceres enfrenta este sábado, día 19, al CP Cacereño y al CD Badajoz en un partido que tendrá lugar a las 20,30 horas en el estadio Príncipe Felipe de la capital cacereña. Las entradas para el encuentro, que el año pasado reunió a 1.400 aficionados, están a la venta por 5 euros en preferente y 10 euros en tribuna.



El encuentro cuenta con la colaboración del ayuntamiento y la Asociación Fraternal San Jorge, de manera que el trofeo que se entregará al equipo ganador y al subcampeón será una estatua del patrón de la ciudad, y será premiado también con otra figura el mejor jugador del partido.



Además, el 10% de la taquilla se destinará a sufragar la escultura de San Jorge que se quiere colocar en la zona arbolada de la Plaza Mayor de Cáceres, promovida por la citada asociación, y que está a la espera de reunir los 400.000 euros necesarios para su construcción e instalación.



Los detalles del derbi extremeño han sido presentados este miércoles en rueda de prensa por el alcalde en funciones, Emilio Borrega; el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez, y miembros de la Asociación Fraternal San Jorge como Samuel Solís y Alonso Corrales, entre otros.



El también concejal de Deportes, Emilio Borrega, ha resaltado que la nueva corporación local ha querido potenciar y estrechar lazos entre el club verdiblanco y la asociación que promueve el conocimiento de la figura de San Jorge y "hemos querido que vayan unidos de la mano".



Este trofeo se remonta al año 1978, tras la inauguración del estadio en la ciudad y durante varias temporadas se ha disputado como el torneo estival de Cáceres, y es un trofeo que goza de ciertos prestigios, ya que lo tienen equipos como el Recreativo de Huelva, la Unión Deportiva Salamanca o el Real Betis.



El saque de honor lo va a hacer la Asociación Fraternal San Jorge, que intenta potenciar la figura de San Jorge. "Es una labor a la que nos queremos sumar desde esta nueva corporación municipal, labor que viene haciendo y que esperemos que esto contribuya un poco más a esa bonita labor de que todo el mundo conozca y se identifique más con el patrón de nuestra ciudad", ha apuntado Borrega.



Así, ha animado a los cacereños a "asistir y a disfrutar del deporte en familia, entre amigos y disfrutando de los éxitos y así se lo deseamos también al CP Cacereño", en esta nueva temporada con Carlos Ordóñez como presidente, quien ha indicado que la plantilla ya está configurada con 20 fichas a la espera de completar las 22 a lo largo de la temporada, en la que se esperan tantos éxitos como en la pasada.



SUSCRIPCIÓN POPULAR



Desde la junta directiva de la Asociación Fraternal de San Jorge, Samuel Solís, ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Cáceres como al Club Polideportivo Cacereño su interés por difundir "la figura e imagen de San Jorge, de Cáceres, de su historia, así como por hacer partícipe a la asociación de estos momentos y actividades que contribuyen al realce de la ciudad y su patronazgo".



Por su parte, Alonso Corrales ha incidido en que el proyecto de la colocación de una estatua de unos 5 o 7 metros de altura en la Plaza Mayor de Cáceres está a la espera de conseguir la financiación del proyecto, por lo que se está estudiando la posibilidad de iniciar una suscripción popular para reunir el presupuesto para que el escultor Estanislao García Olivares pueda hacer realidad esta obra ecuestre.



La idea surgió hace cuatro años y se ha avanzado poco, según ha lamentado Corrales, ya que se ha presentado el proyecto a varias instituciones y entidades pero no se ha logrado un compromiso económico para llevarlo a cabo, por lo que se espera una mayor implicación para que Cáceres cuente con una gran estatua de su patrón, San Jorge, una figura universal que "no solamente se vincula al hecho religioso, sino también al histórico y es prácticamente la historia de Occidente, desde Lisboa a Moscú a cualquier otra ciudad del mundo están bajo la tutela y la protección de San Jorge", ha explicado Corrales.



"El proyecto de la escultura está, las instituciones lo conocen pero, hasta el momento, en la cuenta bancaria que abrimos solo hay 10 euros", ha resaltado Corrales, que espera que la nueva corporación promueva esta idea y la apoye económicamente.



"Todo el mundo nos ha recibido con muy buenas palabras, a todos les encanta el proyecto para la ciudad por que es algo realmente importante... pero hasta que no dé a alguien el primer paso, creo que esto no va a salir adelante", ha subrayado.



Y el primer paso lo ha dado el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez, que ha anunciado en la rueda de prensa que el 10% de la taquilla del partido del domingo se destinará al proyecto de la escultura de San Jorge.



"Es un monumento que se merece la ciudad de un patrón del siglo XIII, que no es el más antiguo de Extremadura, pero uno de los más antiguos, después de la patrona de Mérida, es el más antiguo de Extremadura. Yo creo que nos merecemos todos una súper escultura de San Jorge", ha concluido Corrales.