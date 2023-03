Con un tiempo final de 00:29:46, Ayuso logró obtener un meritorio segundo puesto tras liderar la prueba durante varios tramos, solo por detrás de María Araceli Santomé del Club de Mar Ría de Aldangandón.

"Ha sido una carrera muy buena. Me he encontrado muy a gusto en la canoa y me voy muy satisfecha por haber logrado esta medalla de plata", aseguró Elena Ayuso tras la carrera.