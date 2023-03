Paola García debuta en el Campeonato de Europa senior

Paola García Lozano cumplirá este miércoles uno de esos sueños que tiene todo deportista a nivel internacional: debutar en un Campeonato de Europa absoluto defendiendo a la Selección Española.

España ha depositado la confianza en Paola García a sus 17 años, después de haber logrado el título nacional en categoría absoluta. Sabe la extremeña que es un campeonato para seguir aprendiendo y disfrutando.

"La verdad es que me he encontrado con buenas sensaciones en los entrenamientos y la concentración se me ha pasado muy rápido. Estoy como siempre, con ganas de competir".

Paola será la más joven en la categoría senior de un elenco de grandes karatecas y con selecciones muy potentes como Italia, Turquía o Alemania, entre otras.

El hecho de competir en Guadalajara hace todavía más especial el campeonato. "Hacerlo con el público español y en un lugar donde ya he competido lo hace más especial. Ya vamos notando mucho ambiente de karate".

Y es que entre el 22 y 26 de marzo, Guadalajara alberga un Campeonato de Europa con más de 550 karatecas y la llegada de más de 2.000 personas entre equipos técnicos, árbitros, familiares y aficionados.

El debut en la competición de kata femenina es este miércoles, a partir de las 10.00 horas. La competición se podrá seguir por el canal de televisión de YouTube de la Federación Española de Karate.