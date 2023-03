Belén Batalla muestra su destreza en la simultánea de Aspesoba

Continúan desarrollándose actividades especiales en los centros donde se imparte el Programa de Ajedrez Terapéutico 'Ajedrez sin Barreras' que realiza el Club Ajedrez Ajoblanco, con el patrocinio de la Fundación de Jóvenes y Deporte (FJyD) de la Junta de Extremadura.

En esta ocasión, el pasado jueves, 16 de marzo, visitó la Asociación de Personas Sordas de Badajoz(ASPESOBA), Belén Batalla -Campeona de Extremadura en 2020-, quien además de realizar una simultánea para todos los usuarios del taller, estuvo departiendo con ellos a través de un intérprete sobre diversos aspectos del ajedrez.

Para los usuarios de ASPESOBA fue una forma de "romper las barreras de la discapacidad", ya que jugando al ajedrez se igualan las barreras al no ser necesario emitir sonidos y oír para jugar, según informa el Club Ajoblanco en una nota de prensa. Y es que lo importante no era el resultado -Belén ganó las 12 partidas que disputó-, si no el rato que pasaron los usuarios de ASPESOBA.

En este sentido, el técnico de la actividad también comentó que son bien conocidos los valores sociales y terapéuticos inherentes al ajedrez, que además favorecen la inclusión social de las personas con discapacidad al ofrecerles más alternativas y ayudar a su entorno.

Las piezas y el tablero se transforman en el lenguaje común, eliminando las barreras de la discapacidad auditiva utilizando recursos como los murales y pizarras que sustituyen los estímulos sonoros por los visuales.

A su vez, los usuarios destacaron que gracias al programa ha aprendido nuevas técnicas que le han hecho que le apasione el ajedrez, y le ha ayudado a mejorar su memoria y concentración, entre otros beneficios, destacando el aumento también de la duración del programa, casi un curso completo.

Por ello, desde el Club Ajedrez Ajoblanco se muestra "una gran satisfacción" por los grandes resultados que se están consiguiendo a corto plazo al ir consiguiendo que los usuarios vayan participando en actividad de fuera de asociación, saliendo de su hábitat natural.

De hecho, la semana próxima tendrán lugar las Jornadas de Ajedrez Sin Barreras donde participarán varios usuarios del Programa, junto con una selección de jugadores del Club Ajedrez Ajoblanco.