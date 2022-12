La ruta senderista 'Los Doce Apóstoles' recorrerá 16,5 kilómetros en torno a Salvaleón

La ruta senderista 'Los Doce Apóstoles' recorrerá el próximo 18 de diciembre 16,5 kilómetros en torno al municipio pacense de Salvaleón y los participantes podrán disfrutar de los arroyos, la fauna, la flora y la arquitectura popular de la zona.



En concreto, esta actividad comenzará en la Plaza de España de Salvaleón a las 09:30 horas y la llegada está prevista sobre las 13:30 horas al mismo lugar, donde se ofrecerá una garbanzada cocinada por la asociación de mujeres de la localidad.



La ruta está organizada por el Ayuntamiento de Salvaleón en colaboración con la asociación de senderismo local y es de dificultad moderada, con un desnivel acumulado de subida de 378 metros.



Asimismo, cabe destacar que tiene un punto de avituallamiento de agua y fruta justo en la mitad del recorrido, en el enclave conocido como Los Doce Apóstoles, según ha informado en una nota de prensa la Asociación de Senderismo de Salvaleón 'El Encinar'.



DOS SUBIDAS PRONUNCIADAS



La ruta tiene dos subidas pronunciadas, una al inicio de 1,5 kilómetros y otra de 3 kilómetros después del avituallamiento, así, y aunque la dificultad que tienes es moderada, sin embargo no es recomendada para iniciarse en la práctica del senderismo, ya que estas dos subidas suponen un "esfuerzo considerable" para personas no habituadas.



Además, la organización recuerda que es conveniente no llevar un ritmo acelerado y encomienda a los participantes que sean respetuosos con el medio ambiente y no arrojen ningún tipo de residuo durante la ruta.



De la misma manera, la Asociación de Senderismo 'El Encina' ha detallado que esta edición de la ruta tiene tres retos que son desarrollar una campaña de sensibilización sobre los efectos negativos de la basuraleza, colaborar con la Asociación para la Donación de la Médula Ósea en Extremadura (ADMO) y poner en valor el entorno rural e informar y sensibilizar sobre los efectos negativos de la despoblación de estas zonas.