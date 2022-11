XXXVIII Trofeo Diputación Cáceres Campo a través homenajea al atleta José Manuel Tovar

El Trofeo Diputación de Cáceres Campo a Través, que se disputa el domingo 6 de noviembre en el complejo deportivo El Cuartillo de la capital cacereña, rinde homenaje este año al atleta José Manuel Tovar.



Aunque aún se está pendiente de las últimas inscripciones de participación, se confía en alcanzar un número similar al de ediciones anteriores, que han llegado a rondar el millar de atletas y la treintena de clubes.



El diputado delegado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha presentado esta nueva edición del trofeso junto al presidente de la Federación Extremeña de Atletimo, Antonio Campos, y el atleta José Manuel Tovar Espada, que protagoniza el cartel oficial de esta trigésimo octava edición.



Según el diputado, "es una satisfacción este homenaje a un deportista que no solo no está retirado sino que está con más movimiento que nunca", recordando que Tovar fue campeón del torneo de la diputación cacereña en la temporada de 2010, entre otros muchos títulos, y hoy, es presidente de la Federación Extremeña de Triatlón.



En el marco de este trofeo, se disputará el XXVIII Cross Corto y el XX Cross Velocidad y, además, como novedad, el diputado ha destacado que este año se incluyen las categorías Sub-10 y Sub-8 con carácter no competitivo, incidiendo en la importancia del deporte en edades tempranas.



La competición comenzará a las 10,30 horas del domingo, con la categoría Sub-14 masculina, y terminará a las 14,00 horas, con la entrega de trofeos y medallas.



SOBRE JOSÉ MANUEL TOVAR



José Manuel Tovar Espada, es un joven de Casar de Cáceres que ha luchado por lograr grandes resultados en la elite mundial del Triatlón. En la actualidad se encuentra inmerso en la preparación para la lucha por las plazas que dan derecho a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



Cuenta en su haber con numerosos premios como el Segudo Medio Ironman de Menorca en 2011 o el cuarto puesto en el Campeonato de España Absoluto de Triatlón en Pulpí (Almería) que consiguió en 2010, o el primer puesto en el Triatlón de Mérida ese mismo año.



Ha participado en campeonatos de España pero también ha competido en Japón, Luxemburgo, Hungría, Suiza, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica o Turquía, entre otros países.



Durante la temporada 2009 y 2010, José Manuel representó a 'MarcaExtremadura' de la mano de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura con su proyecto de patrocinio, portando la imagen corporativa de este en toda la ropa, tanto de calle, de entrenamiento y competiciones del Club Extremadura Triatlón, creado expresamente para este fin.