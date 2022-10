Arranca una nueva edición del Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto con 28 equipos

Un total de 28 equipos de 8 localidades participan en una nueva edición del Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto, mientras que para el Trofeo de Fútbol Sala se cuenta con 33 equipos, 22 masculinos y 11 femeninos, tres más que en la temporada anterior. El torneo de baloncesto comienza este viernes, 14 de octubre, y la competición de fútbol sala arrancará el sábado, 15 de octubre.



De esta forma comienza una nueva temporada de los trofeos deportivos que impulsa la Diputación de Cáceres la cual, de cara al próximo año, aumentará en un 50% las ayudas destinadas a clubes y federaciones deportivas, pasando de 100.000 a 150.000 euros, para seguir impulsando el deporte en las zonas rurales.



De este modo, el diputado delegado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha presentado esta nueva edición de los trofeos, acompañado del presidente del Comité Extremeño de Fútbol Sala, Juan Carlos Jiménez, y del vicepresidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Víctor Morera.



Así pues, López ha agradecido el trabajo realizado tanto por el equipo de la institución provincial como los equipos de los clubes y federaciones, "que nos llevan a una nueva temporada de estos trofeos que, tras duros años, han vuelto a la normalidad, con un aumento de la participación".



En concreto, en fútbol sala se cuenta con 33 equipos, 22 masculinos en su vigésimo tercera edición y 11 femeninos en la décimo novena, es decir, tres equipos más que la temporada anterior. En este sentido, Pablo Miguel López ha destacado el incremento de la participación femenina, con dos equipos más que la temporada pasada y cinco más que hace dos temporadas, "por lo que se puede hablar de un gran aumento del número de equipos".



En cuanto al baloncesto, la edición trigésimo quinta (XXXV) en categoría masculina y la vigésimo octava (XXVIII) en la femenina, son 28 equipos participantes en esta temporada, 22 masculinos y 6 femeninos.



El diputado ha señalado que el aumento de las subvenciones a los clubes "es un claro ejemplo del trabajo que realiza la Diputación cacereña para el fomento del deporte en nuestros pueblos", ya que la mayoría de los equipos son rurales y, de hecho este año se han presentado a esta subvención más de cien clubes, la gran mayoría de zonas rurales.



Por su parte, tanto Juan Carlos Jiménez como Víctor Morera han reconocido el "importante" papel que desempeña la Diputación de Cáceres para que el deporte llegue a los pueblos más pequeños, porque sin el respaldo que dan a las federaciones, han apuntado, no se podría llegar a todos los rincones.



TROFEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES DE BALONCESTO



El Trofeo de Baloncesto arrancará este próximo viernes 14 de octubre y se desarrollará hasta el 14 de mayo, que se disputarán las finales, para luego pasar a la Final Regional, que tendrá lugar a la semana siguiente, el 20 o el 21 de mayo, aún por confirmar.



En total serán 210 encuentros a disputar en ocho localidades participantes, que son Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Plasencia, Cáceres, Malpartida de Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata y Jerte.



La peculiaridad en este caso es que el Trofeo femenino comienza con el desarrollo de una liga de carácter regional en la que participarán equipos de Cáceres y de Badajoz, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



TROFEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES DE FÚTBOL SALA



En la categoría masculina del Trofeo de Fútbol Sala, en esta ocasión, se han confeccionado los grupos incluyendo también a equipos de la provincia de Badajoz, de esta manera se jugará a la vez dos competiciones: la 1ª División Extremeña y la Liga Provincial de Cáceres Trofeo Diputación.



Habrá dos fases: la primera, liga regular, y la segunda, fase Play Off por el título y posterior ascenso a la 3ª División de Fútbol Sala. La competición comenzará el sábado 15 de octubre, jugándose por el sistema de liguilla a doble vuelta, pasando los cuatro primeros de cada grupo a jugar los Play Off por el título.



El diputado ha destacado que hay cuatro equipos extremeños en la 2ª B Nacional de Fútbol Sala, de los cuales uno es de la provincia de Cáceres, que ha salido de esta liga: Cáceres Universidad F.S. Además, hay dos equipos en División de Honor Juvenil, entre ellos el C.D Colegio San José, de la provincia de Cáceres.



Asimismo, en la Tercera División nacional de Fútbol Sala, de los 16 equipos que hay, 9 son de la provincia de Cáceres, y de la Juvenil Nacional, de un total de 30 equipos, 17 pertenecen a la provincia cacereña.



En cuanto a la categoría femenina de Fútbol Sala Trofeo Diputación de Cáceres, la competición comenzará también el sábado 15 de octubre. Se jugará en dos fases, una primera fase por liga regular y una segunda fase por Play Off por el título.



Finalmente, el diputado ha reiterado la satisfacción de ver aumentar la participación femenina, ya que se está consiguiendo hacer categorías inferiores de fútbol sala femenino, y se cuenta en la actualidad con un grupo de 8 equipos, "lo que nos hace pensar que en las próximas ediciones va a seguir aumentando el número de equipos participantes", ha concluido.