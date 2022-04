Paola García se cuelga el oro en Talavera y apunta al Europeo de Praga

Paola García Lozano sigue completando un inicio de año 2022 de manera brillante. La karateca almendralejense se ha colgado la medalla de oro tras conquistar la primera jornada de la Liga Nacional de Karate junior que se ha celebrado en el polideportivo municipal José Ángel de Jesús Encinas, de Talavera de la Reina (Toledo).

Una vez más, Paola volvió a exhibir un kata de altísimo nivel para imponerse a sus rivales y certificar una victoria crucial en su categoría junio, ya que este triunfo en la Liga Nacional le abre las puertas de par en par para el pasaporte hacia el Europeo de Praga que será en junio.

Reconoce Paola que sus sensaciones fueron buenas, aunque "no las mejores como en otras ocasiones", pero el hecho de llevar muchos entrenamientos y campeonatos le hacen estar muy rodada "y cada vez me siento más a gusto en el tatami, además de seguir aprendiendo detalles y de seguir mejorando, que siempre es importante. Me voy feliz por el resultado, la victoria y ahora toca seguir entrenando".