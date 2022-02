La baja de Yessica Paz obliga a Flavia Lima a volver a ser jugadora-entrenadora

La baja por lesión de la internacional venezolana Yesica Paz, sufre una rotura fibrilar de la cabeza del tríceps braquial de su brazo derecho, que propicia que sea baja para el resto de la temporada, obliga a que Flavia Lima deba volver a desempeñar su doble función de entrenadora-jugadora.

La falta de centrales esta campaña, debido a las bajas por distintos motivos de Ana Lucas y de María García, junto a la lesión de Paz, no permiten otra salida al club extremeño que la vuelta al equipo como jugadora de Lima, circunstancia que abandonó tras le llegada de Taise Martins.

La entrenadora brasileña ha afirmado que esta temporada “ha resultado fatal para Yessica, primero por su tardía llegada al equipo debido a problemas burocráticos; después la pérdida de su padre y ahora esta grave lesión”.

En su opinión, “todo eso me obliga a volver a cambiar el ‘chip’, y puedo asegurar que me encuentro más cómoda siendo solo jugadora, o entrenadora, porque cuando debo juntar los dos roles, creo que no hago tan bien los dos papeles como cuando lo hago por separado, pero las circunstancias mandan”.

“Nuestros dos próximos compromisos medirán nuestras posibilidades de poder luchar por jugar el ascenso de categoría, ante Fedes Ascensores La Laguna (Tenerife) y Madrid Chamberí, y a la baja de Yessica debemos sumar la de María Carrero, que sufre desgaste de menisco con derrame sinovial en su rodilla derecha, por lo que espero que esta durísima temporada nos depare una recompensa al final”, ha concluido Flavia Lima.