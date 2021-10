Irene Paredes: El partido contra Marruecos en Cáceres servirá para seguir creciendo"

Ep.

La internacional española Irene Paredes ha asegurado que el partido amistoso de este jueves ante Marruecos en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres es una nueva oportunidad "para seguir creciendo y cogiendo automatismos", además de servir para rodarse y llegar a la Eurocopa del próximo verano "en las mejores condiciones".

"Es un partido que se juega para sumar, para seguir creciendo y para seguir teniendo automatismo y seguir probándonos, para ver en qué momento está cada una de nosotras. Si el que tomarlo como un derbi sirve para que motivarnos más, nos lo podemos tomar así", declaró en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Además a pesar de la proximidad de la Eurocopa femenina, que se celebrará en Inglaterra en 2022, recalcó que están "enfocadas" en el encuentro ante el combinado marroquí y en el del próximo martes ante Ucrania, de clasificación para el Mundial 2023. "Estamos en la clasificación para el Mundial y si queremos estar allí primero hay que clasificarse", advirtió.

"Es verdad que estos partidos te sirven para ver cómo está el equipo, para ir mejorando y llegar a la Eurocopa en las mejores condiciones. Pero hay que ver el día a día, porque no vale la pena mirar lejos si luego te tropiezas", prosiguió la guipuzcoana.

En otro orden de cosas, la defensa del FC Barcelona habló de las nuevas incorporaciones al grupo. "Hay un grupo más o menos fijo, pero siempre viene gente nueva, que aporta muchísimo y viene a ganarse el puesto. Nadie se puede relajar. Las acogemos de la mejor manera, con mucho cariño, somos una piña y queremos seguir creciendo", subrayó.

Sobre la creación de la selección Sub-23, la de Legazpi cree que es importante para "seguir empujando a la absoluta". "Es buenísimo que todas las jugadoras que hace unos años no tenían la posibilidad de ir a la Sub-20 y se quedaban fuera ahora mismo tengan un equipo donde jugar. El objetivo es la absoluta, pero el trabajo se está haciendo muy bien. Nosotros lo agradecemos y nos hace ponernos las pilas", manifestó.

A nivel individual, Paredes reconoció que está "muy bien" tras abandonar el Paris Saint-Germain para fichar por el club azulgrana. "Cuando tomo la decisión de hacer cambios en mi vida son para mejorar, y claramente he acertado. Estoy muy contenta y todo me va muy bien. La última vez no vine por temas personales. Personal y deportivamente las cosas me van muy bien y espero que así sigan", finalizó.

Por su parte, la también internacional Maitane López Millán confesó que es "un sueño" poder acudir a la llamada de Jorge Vilda. "Para toda jugadora de fútbol, que te llame la absoluta es lo mejor que te puede pasar. Intentaré vivirlo al máximo. Todas las jugadoras me han acogido muy bien. Después de tantos años, se ve el trabajo que he hecho en la Real y en el Atleti. Espero seguir sumando experiencias y poder volver", explicó.

Además, la centrocampista balear considera que los próximo dos encuentros les deben servir "para que el engranaje vaya bien" y para "coger automatismos". "Solo pienso en estos dos partidos, sería un sueño poder debutar con la absoluta. Aunque sean clasificatorios para el Mundial, tienes más cerca la Eurocopa y el equipo está trabajando para esa primera cita que tenemos", concluyó.