El Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto reúne a 28 equipos y el de Fútbol Sala a 30

El Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto arranca este fin de semana con la participación de 28 equipos, 22 de ellos masculinos y seis femeninos, procedentes de ocho localidades, mientras que el de Fútbol Sala, que arranca el siguiente, reunirá a 21 formaciones de chicos y 9 de chicas.



Después de una temporada atípica por el COVID 19, parece que poco a poco se vuelve a recuperar el ritmo en todos los ámbitos, entre ellos el deportivo. Así lo ha puesto de manifiesto el diputado delegado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, quien ha destacado en la presentación de ambos trofeos que "poco a poco" se vuelve a recuperar el ritmo en todos los ámbitos, entre ellos el deportivo.



En la presentación han estado asimismo el presidente de honor de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jesús Luis Blanco, y el presidente del Comité de Fútbol Sala, Juan Carlos Jiménez.



López se ha felicitado por esta nueva temporada a la que se llega tras el "trabajo y el empeño de numerosas personas, equipos, clubes, federaciones..." que han permitido una participación que supera en cuatro equipos en el trofeo de fútbol sala, lo cual supone un "importante aumento".



No obstante, ha avanzado que seguirá trabajando con el Fútbol Sala femenino para incrementar el número de equipos participantes.

En cuanto al Baloncesto, tanto Blanco como Jiménez han querido reconocer el "importante papel de la Diputación de Cáceres para que el deporte, baloncesto y fútbol sala, llegue a los pueblos pequeños", de otra manera, han coincidido, no se hubiera podido con los fondos propios de las federaciones, señala la institución provincial en una nota de prensa.



TROFEO DE BALONCESTO



El Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto alcanza así su edición XXXIV en la categoría masculina, y la XXVII en la categoría femenina. Comienza este próximo domingo 10 de octubre y se desarrollará hasta el 15 de mayo, fecha en la que están previstas las finales, para luego pasar a la Final Regional, que tendrá lugar a finales de mayo.



En total serán 202 encuentros a disputar en ocho localidades participantes, que son Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Plasencia, Cáceres, Malpartida de Plasencia, Trujillo, Coria y Navalmoral de la Mata.



TROFEO DE FÚTBOL SALA



En cuanto al Trofeo de Fútbol Sala, en categoría masculina se han establecido dos fases, una primera, de liga regular, y la segunda, de Play Off por el título y posterior ascenso a la 3ª División de Fútbol Sala.



La competición comenzará el próximo 16 de octubre, jugándose por el sistema de liguilla a doble vuelta, pasando los cuatro primeros de cada grupo a jugar los Play Off por el título.



Para el diputado, lo más importante de esta competición es haber conseguido tener cuatro equipos extremeños en la 2ª B Nacional de Fútbol Sala, de los cuales dos son de la provincia de Cáceres, procedentes a su vez de esta liga, como es el caso del Cáceres Universidad F.S. y el Navalmoral F.S.



Además, ha recordado que hay dos equipos en División de Honor Juvenil, ambos de la provincia de Cáceres, el C.D. Colegio San José y el Navalmoral F.S.



Asimismo, en la Tercera División nacional de Fútbol Sala, la provincia aporta la mitad de los 16 equipos que la componen, y en la Juvenil Nacional, 14 de los 25 equipos que la conforman son cacereños.



Por último, en cuanto a la categoría femenina de Fútbol Sala Trofeo Diputación de Cáceres, la competición comenzará el próximo 23 de octubre. Se jugará en dos fases, una primera fase por liga regular y una segunda fase por Play Off por el título.