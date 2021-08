Fernández Vara destaca el compromiso de Extremadura con el deporte

En Cáceres, el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado el compromiso que la Comunidad Autónoma tiene con el deporte lo que posibilitará situar a Extremadura en la agenda nacional en los próximos meses.

En este sentido, ha explicado que esto “no se hace con voces, se hace con hechos y con grandes decisiones” y para eso hay que “ir buscando gente que comparta con nosotros una manera de entender el deporte y una manera de entender que el deporte es muy importante no solo para la salud, también para los valores compartidos”.

Guillermo Fernández Vara ha recordado que, en las próximas semanas, Navalmoral de la Mata, Villanueva del Serena, Don Benito y Guadalupe serán sedes de la vuelta ciclista a España con tres etapas que van a poner a Extremadura de forma clara en la “agenda deportiva española, europea y mundial”.

Actividad deportiva a la que se suman los tres partidos de fútbol de las selecciones absolutas masculina y femenina y la sub21 masculina en Badajoz, Cáceres y Almendralejo respectivamente, siendo la primera vez que un acto como este tiene como escenario la región y la primera vez que la Federación Española de Fútbol adquiere un nivel de compromiso de tal magnitud con una Federación Territorial como la Extremeña y con una Comunidad Autónoma.

Con respecto a la selección española de fútbol, Fernández Vara ha hablado del cambio generacional que ha experimentado en los últimos años y de haber sido capaz de tener a otras dos generaciones ya preparadas para competir y representar a España tanto en los campeonatos europeos y mundiales, como en los Juegos Olímpicos y eso es un trabajo de muchísimo tiempo y de muchísima gente.

El presidente de la Junta se ha referido en este acto deportivo al escalador extremeño Alberto Ginés, reciente oro olímpico en su modalidad, del que ha valorado su logro porque “en los que Juegos Olímpicos no se ha ganado porque de la noche a la mañana se haya improvisado un gran deportista olímpico o el diploma olímpico de Álvaro Martín, no lo han ganado porque tuvieran un buen día en sus pruebas deportivas, lo han logrado porque llevaban muchísimos años trabajando para que pudiera ser una realidad. Todo se juega en un día, en un momento, en 90 minutos en el fútbol, pero todo no se trabaja en 90 minutos”.

DEPORTE PRESENCIAL

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo regional ha reiterado su apuesta por el deporte presencial porque en la región se ha demostrado que se puede volver a tener público en los eventos deportivos y hacerlo bien, continuando que “debemos hacer presencial todo lo que podamos organizar bien”.

También ha afirmado que “volver al deporte presencial organizado es una apuesta que debemos hacer todos y se debe abordar que haya deporte presencial en toda España y en todos los deportes”.