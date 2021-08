El lanzador extremeño Javier Cienfuegos se queda sin diploma en la final de martillo

Ep./Rd.



El lanzador extremeño Javier Cienfuegos no ha logrado el diploma olímpico al concluir décimo en la final de martillo de los Juegos de Tokyo 2020, disputada en el Estadio Olímpico de Tokio, tras no pasar a la mejora a la que acceden los ocho mejores en los tres primeros intentos.



Javier Cienfuegos, el primer español finalista olímpico en lanzamiento de martillo, no pudo mejorar los 76,91 metros con los que se clasificó para la final, y tuvo una mejor marca de 76,30 metros, el décimo de los aspirantes a las medallas, en su tercera tentativa.



En su primer lanzamiento, el lanzador de Montijo llevó el martillo a los 74,62 metros y en el segundo hizo nulo.

FELICITACIÓN DE MONAGO

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha felicitado al atleta extremeño por su "gran actuación" en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ha sido capaz de cerrar una competición "sobresaliente".

Y es que, según sus palabras, Cienfuegos ha conseguido "algo tan importante" como "ilusionar" al conjunto de España y a Extremadura en momentos "aún complicados por la pandemia", tal y como recoge el PP en una nota de prensa.

En este sentido, el líder de los 'populares' extremeños ha destacado el "hito histórico" alcanzado por Javier Cienfuegos en estos Juego Olímpicos, donde ha logrado ser el primer español en competir en la final olímpica de lanzamiento de martillo.

"Es un orgullo para Extremadura y para toda la nación", ha señalado Monago, quien ha transmitido al atleta las felicitaciones de toda la familia de los 'populares'.

Además, para el presidente del PP extremeño, Javier Cienfuegos, que es diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, ha demostrado "con creces" que es una "figura indiscutible" del deporte de élite y se ha convertido en "ejemplo de esfuerzo y excelencia" para otros muchos jóvenes que ya entrenan para llegar, como él, a lo más alto.

"El éxito de Javi nos congratula a todos los extremeños, y especialmente a sus compañeros del PP", ha concluido.