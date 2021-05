Fragoso muestra su "apoyo" al CD Badajoz y niega que haya "confrontación" con Ayuntamiento

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado su "apoyo" y "cariño" en nombre de la ciudad al Club Deportivo Badajoz y su presidente, Joaquín Parra, para superar el "revés deportivo" que supone no haber ascendido a Segunda División, al tiempo que ha negado que haya "confrontación" entre ambas instituciones.

En una rueda de prensa en las Antiguas Casas Consistoriales después de que el CD Badajoz perdiera el pasado sábado ante la Amorebieta en la final del 'playoff' de ascenso a Segunda División, Fragoso ha reconocido que todos han "sufrido" la "frustración que en el deporte puede ocurrir", dado que la pelota "desgraciadamente no entró" en dicho partido disputado "en casa", en el Estadio Nuevo Vivero.

Al respecto, ha valorado que el proyecto deportivo de la actual directiva del Badajoz y su presidente, Joaquín Parra, es "a medio y largo plazo para consolidar la ilusión alrededor del fútbol en la ciudad" y que, en todo proyecto que se hace a dichos plazos, también hay que estar "preparado" para que en un determinado momento se pueda tener un "revés desde el punto de vista deportivo" y no conseguir los objetivos planteados; algo que, como ha sumado, debe "reforzar la ilusión por seguir planteándonos metas".

"Seguir consolidando un club fuerte para poder, sin duda, afrontar el reto de estar en la categoría que la ciudad como mínimo se merece y su club, que es la división de plata y con la aspiración a poder en algún año ascender a Primera División", ha apuntillado, al tiempo que ha querido "desmentir algunos malentendidos que, de forma maliciosa, se trasladan por las redes sociales".

"NINGUNA DIFICULTAD NI CONFRONTACIÓN"

En este punto, el primer edil ha asegurado que el Ayuntamiento de Badajoz "no tiene ni un solo problema sino todo lo contrario, muestra todo su apoyo, a la institución Club Deportivo Badajoz y al proyecto de Joaquín Parra", y que "no hay ninguna dificultad ni confrontación" entre el consistorio y el club, a lo que ha añadido que el primero está en "plena disposición" para seguir trabajando en cumplir con aquellos aspectos incluidos en el convenio entre ambas partes.

Así y sobre la cesión de uso del Nuevo Vivero de cuatro más cuatro años "en unas buenas, magníficas condiciones para el club deportivo", ha indicado que también se trabaja en la concesión a "mucho" más largo plazo que pueda dar "estabilidad a ese proyecto deportivo", sobre lo cual ha instado a Parra a detallar qué usos pretende desarrollar en dicho estadio para poder proceder, de ser necesario, a la tramitación administrativa que supondría el cambio del uso meramente deportivo.

En este sentido, ha dicho que el ayuntamiento está trabajando en conseguir que se pueda llevar adelante dicha concesión "en el momento en el que haya circunstancias legales y posibles para poderla llevar a cabo", y ha detallado acerca del momento actual de dicha concesión que se trata de un concurso público al que se tiene que presentar el Badajoz y un procedimiento administrativo "complicado", así como que desde febrero ha pedido al club que le diga qué usos quiere en el campo para saber si están permitidos a día de hoy en el planeamiento de la ciudad.

En caso de no estar permitidos, ha agregado, habría que trabajar en una modificación urbanística que permita esos usos para después sacar la concesión, al tiempo que ha comentado que la última vez que ha abordado este asunto con Parra ha sido en una comida en abril en Madrid, aprovechando uno de sus desplazamientos a Madrid en calidad de senador, y le trasladó que necesitaba que le pase el documento en el que se diga qué es lo que quieren del campo para trabajar en las modificaciones urbanísticas, si fueran "necesarias, posibles y legales" para sacar luego la concesión.

Entre dichos usos, ha apuntado que podrían tratarse de instalaciones hosteleras, un gimnasio para el público o alguna actividad comercial que el dotacional deportivo no permite, y ante lo cual se ha mostrado "de acuerdo" en cambiar dicho uso si eso "repercute en posibilidad de ingreso, no para Joaquín" sino "para el club" y para que el proyecto deportivo "pueda ser más potente".

Asimismo, ha ejemplificado la "voluntad" del consistorio en este sentido en que "ya está contratado a uno de los mejores abogados de España en este ámbito para que nos ayude a diseñar el proceso de concesión, una vez que los procesos urbanísticos se hayan completado", de manera que ha insistido: "el ayuntamiento al revés, está esperando que el club nos mande ese proyecto ilusionante que nosotros respaldamos y en el que estoy convencido que Joaquín tiene toda la ilusión de poder llevar a cabo".

AQUABADAJOZ

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la posibilidad de que el parque acuático AquaBadajoz entre en concurso de acreedores, el alcalde ha hecho hincapié en que se trata de una concesión administrativa de una actividad en la que "parece ser que la empresa que la ejerce en este momento no es viable", de manera que "a partir de ahí" en el ayuntamiento deberán utilizar los mecanismos a los que les "obliga" la Ley de Contratos.

Según dicha ley, "si al final no son viables y no pueden hacer el servicio, habrá que retirarles la concesión y las condiciones que marca la ley es sacarlo a concurso", ha agregado, junto con que "en un principio parece el horizonte" y que "ojalá algo estuviera" en la "mano" del consistorio: "lo que no puede uno pensar es que está en nuestra mano es poner dinero público para reflotar una empresa privada".

Así, ha dicho que es "el primero" que quiere que Badajoz cuente con unas instalaciones como la antigua Lusiberia funcionando, trabajando y generando empleo, pero que el papel de la administración pública "no es decir: oye cuando una empresa le va mal y le faltan 500.000 euros para cuadrar su cuenta de resultados que llegue el ayuntamiento y los ponga".