La triatleta pacense Miriam Casillas aspira "a todo" en los Juegos de Tokio

La triatleta pacense Miriam Casillas ha reconocido que aspira "a todo" en los Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto en Tokio (Japón), en los que tiene "muchas ganas" de hacer su "mejor carrera".

"Creo que el objetivo siempre es aspirar a lo máximo, creo que sobre todo en el relevo tenemos un equipo muy bueno y que podemos aspirar a todo. Creo que el objetivo realista sería el diploma olímpico pero que es verdad que, teniendo un buen día, todos nosotros podemos aspirar a cualquier cosa", ha señalado la deportista que va a Tokio "con muchas ganas" de hacer su "mejor carrera".

Al respecto, ha reconocido que "ese día puede pasar cualquier cosa". "Sobre todo quiero quedarme muy tranquila conmigo misma con todo el trabajo que estoy haciendo ahora y con darlo todo en la prueba", ha añadido.

Así, y sobre su preparación ante la próxima cita olímpica, ha explicado que "está siendo muy buena" y que ha estado entrenando en el "mejor" invierno de su vida.

"O sea que no me puedo quejar, y la primera competición que tuve del año ha sido mi mejor resultado hasta el momento, por lo que eso me da muy buenas esperanzas para los Juegos Olímpicos", ha recalcado, de cara a esta cita para la que quedan "prácticamente dos meses", en los que tiene una competición más que será también "un poco preparatoria" para los Juegos y después los últimos entrenamientos.

Así lo ha señalado la deportista en declaraciones a los medios tras ser recibida en la Alcaldía por el primer edil de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, para quien Miriam Casillas es "todo un símbolo del deporte en la ciudad" y "sin duda evidentemente del deporte femenino que tradicionalmente en los últimos años nos ha hecho sentirnos más orgullosos de los resultados que ha obtenido".

Según ha comentado el primer edil, ha sido "un orgullo" poderla recibir por segunda vez antes de unas Olimpiadas, dado que en la anterior ocasión también tuvo la oportunidad de estar con ella cuando iba a su primera experiencia en Río de Janeiro, ante lo cual ha apuntado que como alcalde y como persona se siente "orgulloso" de contar en la ciudad de Badajoz con una persona como ella, "que es un clarísimo ejemplo para las nuevas generaciones de cómo cuando uno se plantea objetivos, cuando tiene ilusión y pasión por hacer algo, y se pone fuerza y sacrificio, se consigue".

También ha puesto en valor que se trata de una "magnífica" estudiante de Medicina que acabó su carrera y pudo compatibilizarlo con ser "una deportista de altísimo nivel" que va a representar a la ciudad y el país en "estas desgraciadamente raras Olimpiadas de Tokio", sobre lo cual ha comentado que lo dice "por aquello de tenerse que celebrar al año siguiente y todavía con los últimos coletazos de la pandemia".

De esta forma le ha deseado "muchísima suerte" a esta triatleta que representa "lo mejor de los valores del deporte en la ciudad" y que también practicó y trabajó en las Escuelas Municipales Deportivas de la capital pacense, que ha definido como "esa gran joya de la corona del deporte de la ciudad donde todos los niños de Badajoz que quieran pueden realizar deporte sin ningún coste económico", además de conocer los valores del deporte que Miriam "representa".

Por su parte, Miriam Casillas, que se ha mostrado "muy orgullosa" de ser de Badajoz y de representar a su ciudad allí donde va por el mundo, ha resaltado que tiene "muchas ganas" de competir en los Juegos Olímpicos y ha comentado que si puede ser "imagen o ejemplo" o ayudar a que un niño más haga deporte, en Badajoz o en cualquier sitio, "ya con eso" cree que toda su carrera deportiva "tiene sentido", a la vez que ha animado a hacer deporte, que es salud y que aporta "muchos" valores que se llevan para toda la vida y de los que ha estado aprendiendo "siempre".

"Los Juegos Olímpicos son un sueño, algo más, algo a lo que no todo el mundo podemos llegar o aspirar, pero por eso quiero aprovecharlo al máximo por todos lo que además hacen deporte y disfrutan del deporte", ha señalado Casillas.

FERIA DE BADAJOZ

Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre la próxima Feria de San Juan de la ciudad, Francisco Javier Fragoso ha recordado que la voluntad que expresó en su momento fue que se empieza a ver "la luz al final del túnel de esta maldita pandemia", y la vacunación contra la Covid-19 debe seguir aumentado a ritmos que permitan decir que se tiene "gran parte" de la ciudad y quienes la puedan visitar con la denominada "inmunidad de grupo", de manera que "en la medida en la que se pueda hay que normalizar la vida".

Y especialmente, ha subrayado, hay que "echar una mano" a aquellos sectores que "peor lo han pasado", aunque "en ningún caso cometiendo irresponsabilidades que puedan poner en peligro la estabilidad sanitaria de la ciudad", de manera que "en la medida en la que esto se hace compatible" cree que a finales de junio "nos deben garantizar" el que los más pequeños, quienes normalmente disfrutan de ese tipo de atracciones de feria, puedan tener esa posibilidad.

"Creo que la voluntad de todos era llegar a un acuerdo con todas las complicaciones que supone organizar una feria en pandemia", ha concluido, a la vez que ha pedido a la gente "que sea generosa a la hora de interpretar los posibles fallos que se puedan cometer", y ha reafirmado que la "voluntad está en intentar dar cobertura a un sector que lo ha pasado muy mal durante toda esta pandemia y, por otro lado, empezar ya a dar las señales de que, como sociedad, le hemos ganado la batalla al virus".