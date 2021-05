XV Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad abre plazo de inscripción el 4 de mayo

Las inscripciones para participar en la XV Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad 'Gran Premio Banco Santander' se podrán presentar desde este martes, 4 de mayo.



En concreto, la prueba se disputará el 2 de octubre con un horario nocturno que buscará la "espectacularidad" del paso de los corredores por los principales monumentos de la ciudad, que se encontrarán así iluminados en buena parte del recorrido.



Así pues, las inscripciones para todos aquellos atletas interesados podrán realizarse en la web de la prueba a un precio de 18 euros hasta el 5 de septiembre y de 23 euros las que se hagan desde el 6 hasta el 27 de septiembre.



De nuevo, la prueba contará con un máximo de 1.500 corredores que serán admitidos por riguroso orden de inscripción, según ha informado la Asociación Atletas Populares de Mérida en una nota de prensa.



Asimismo, en esta edición es "muy importante" la fecha de inscripción, puesto que, si el día de la prueba hay vigente alguna limitación en cuanto al número de participantes, se respetará estrictamente dicho orden.



En el caso de que esto sucediera, a todas las personas inscritas que no pudieran participar se les dará la opción de devolución del importe de la inscripción o la reserva de plaza en la siguiente edición, que ya está prevista para el primer fin de semana de marzo de 2022, donde se recuperará la fecha habitual.



Idéntica opción se le daría a toda persona inscrita que no pudiera acudir por el cierre perimetral de su localidad de residencia o comunidad si reside fuera de Extremadura.



Una vez realizada la inscripción por parte de la persona participante no habrá posibilidad de devolución del importe de ésta en ninguna circunstancia diferente a las ya expuesta, aunque sí se permiten los cambios de titularidad de la inscripción hasta el 20 de septiembre.



En cualquier caso, la celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su celebración y a las directrices establecidas por las autoridades sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio.



En esta edición se estipulan las categorías, tanto en masculina como en femenina, de Senior/Junior/Promesa de 18 a 34 de años; Veteranos/as A de 35 a 39 años; Veteranos/as B de 40 a 44 años; Veteranos/as C de 45 a 49 años; Veteranos/as D de 50 a 54 años y Veteranos/as E de 55 años o más.



GARANTIZA LA "IGUALDAD EFECTIVA"

La Asociación de Atletas Populares de Mérida garantiza la "igualdad efectiva" de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos de actuación y así se establece para esta edición las categorías de inclusión y diversidad.



Esta modalidad será única por sexo (M y F), sin límite de edad y para tomar parte de esta categoría, será obligatoria la presentación de ficha federativa o documentación acreditativa que justifique tal condición.



Como seña de identidad de esta prueba, el circuito es totalmente urbano y recorre los principales monumentos de Mérida, ciudad Patrimonio de la Humanidad.



"Afortunadamente, si se logra celebrar la prueba el 2 de octubre, la Media Maratón de Mérida no habría perdido ningún año en la celebración de la misma por causa de la pandemia porque la del 2020 se llegó a celebrar el 1 de marzo, poco antes de que se decretase el confinamiento", concluye la asociación.