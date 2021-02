David Puertas se proclama campeón de España sub-23 de Triatlón de Invierno

El deportista de Malpartida de Plasencia David Puertas Tenorio, del Club Triatlón Diablillos de Rivas, se ha proclamado campeón de España sub-23 de Triatlón de Invierno con una marca de una hora, 55 minutos y 28 segundos y, ha finalizado en la duodécima posición de la general.

La competición se llevó a cabo en formato contrarreloj, Desde las 9:30 horas, cuando comenzaba la competición, cada 15 minutos salía un participante.

A David Puertas le tocó lucir el dorsal número uno y por eso motivo salió el primero. De esta manera, completaría el primer sector de carrera a pie el primero con una marca de 27 segundos y ocho segundos.

Todavía en los 20 kilómetros del segmento de ciclismo, el del Diablillos de Rivas se mantuvo fuerte y con un tiempo de 49 minutos y siete segundos, consiguió el cuarto mejor tiempo de los participantes en este sector.

Tras completar la segunda transición, le quedaban por delante los 10 kilómetros del segmento de esquí, donde invirtió un tiempo de 39 minutos y 12 segundos, para alzarse con el título nacional sub-23.

David Puertas ha comentado que ha "corrido y he realizado el sector de ciclismo delante. He coronado el puerto primero. Luego esquiando me ha pasado gente porque estaba la nieve muy dura, casi helada y eso ha sido más beneficioso para los especialistas"