El alcalde de Cáceres destaca el "compromiso" de Al-Qáceres CB con el baloncesto femenino

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha destacado el "compromiso" del Al-Qáceres CB con el baloncesto femenino, y el "compromiso" de Alter Enersun con el club y la ciudad.

Así pues, el primer edil cacereño, junto al presidente del Al-Qázeres CB, Alfonso Sánchez, el gerente de Alter Enersun, Raúl García, han presentado este viernes el patrocinio de dicha empresa a este club, "que une a un equipo que es la 'bandera extremeña' del baloncesto femenino y una empresa extremeña que se va posicionando", ha indicado.

En concreto, el máximo regidor de la capital cacereña ha agradecido al equipo por ilusionar "cada temporada" y a la empresa "por ligarse más a esta ciudad a la que ya está muy ligados", y ha reconocido que le alegra ver su logo en la camiseta porque le gusta ver que se generan "proyectos sostenibles energéticamente y económicamente" y además, "patrocinando a la 'bandera extremeña' del baloncesto femenino con una empresa extremeña que se va posicionando".

"Tenemos un equipo muy potente, que juega en la primera categoría y que sirve de referencia a la ciudad, un club que nació con el objetivo de que las niñas de la ciudad encontraran un lugar donde practicar deporte y encontrar un lugar para jugar a baloncesto que antes de la existencia de este equipo era mucho más difícil de encontrar", ha dicho.

Un lugar para practicar deporte, según sus palabras, "bien sea para llevar una vida saludable, desarrollarse personalmente o pensando en una profesionalización en el futuro, "y unido a eso la parte también muy importante de la promoción de la ciudad y de Extremadura", según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Cáceres.

En este sentido, Salaya ha reconocido que están "muy orgullosos" y que tienen "muchas esperanzas" puestas en lo que el equipo haga esta temporada. "Aunque ya sabéis que con nosotros contáis salgan como salgan las cosas, para nosotros el éxito todos los años es que salgáis a jugar y a partir de ahí todo lo demás", ha incidido.

Además, "viéndolas jugar, seguramente a muchas niñas les ha venido a la cabeza por primera vez la idea de que podían practicar deporte sin límite y deporte profesional, por ello salir a jugar ya es todo un éxito", ha declarado.

CONSOLIDACIÓN EN LA LIGA

Por su parte, el presidente del Al-Qázeres CB, Alfonso Sánchez, ha agradecido al ayuntamiento su apoyo "porque desde el primer día se han volcado" y les han tendido la mano para tratar que este proyecto siga adelante "con las máximas garantías" y poder tener este equipo en la ciudad, y a la empresa Alter Enersun "que ha supuesto un salvavidas esta temporada, y va a ayudarnos a consolidarnos en la liga y a crecer juntos".

Así, ha recordado que el proyecto nació en 2008, y que se han caracterizado por la humildad. "El objetivo principal siempre ha sido ha sido la formación de la jugadoras y tratar de que siempre tengan una opción de baloncesto en Cáceres, que no haya una niña que quiera jugar y no tenga esa opción aquí, y si le damos la opción de de tener un equipo en la primera categoría, creo que es un orgullo no solo para el club sino para la ciudad y la región, ese siempre ha sido el primer objetivo", ha dicho.

En esta línea, el gerente de Alter Enersun, Raúl García, ha agradecido la acogida del ayuntamiento y del club. "Somos una empresa de origen extremeño, productores de energías renovables, de referencia a nivel nacional", ha detallado.

"Con Cáceres nos une un proyecto solar muy importante para todos, y hoy nos une otro proyecto más que es acompañar en esta especial temporada a un equipo de élite, con el fin de apoyarles para seguir y conseguir sus objetivos, algo que nos enorgullece enormemente", ha concluido Raúl García.