Beu del Extremadura Arroyo, una 'seño' con mucha clase, magia y voley

Hija de padre cubano y madre húngara, 'Beu' siempre dejó patente el amor y pasión incondicionales que siente por el mundo de la docencia infantil, cuestión que demostró en su faceta de entrenadora de los equipos de niñas de más corta edad de la entidad cacereña.

En la actualidad, alterna su condición de colocadora de la formación de Arroyo de la Luz, que milita en el Grupo 'A' de Superliga Femenina 2, con la de maestra de Infantil en el Colegio Licenciados Reunidos, sempiterno estandarte del voleibol en la ciudad y en la región, después de que el director del centro educativo, 'Paco' Álvarez, otro dirigente y técnico histórico del voley extremeño, le ofreciera tal posibilidad a principios de curso.

En este sentido, 'Beu' asegura que la educación y el mundo infantil "son mi gran vocación, mi pasión; haberme formado para ser maestra es una de las mejores decisiones de mi vida, es una etapa vital maravillosa, mágica, porque los 'peques', con su curiosidad, ternura, autenticidad, inocencia y creatividad, se convierten en criaturas únicas e irrepetibles".

La ex jugadora internacional húngara afirma que se considera una docente, "que intenta educar con el corazón, algo que me sale casi sin querer", y añade que cada jornada laboral "se convierte en algo maravilloso e inesperado, con sus momentos mágicos y sus momentos 'durillos', una mezcla de sensaciones que propician que de maestra te conviertas, por momentos, en enfermera, psicóloga, madre...".

A este respecto, le gusta concretar que el voleibol, como deporte, "me aporta mucho, disciplina, constancia, respeto, orden, lucha, carácter, es como una herramienta que me ayuda como persona y como profesional de la educación, valores que intento inculcar a mis peques para que afronten la vida con garantías de éxito y de ser felices".

'Beu' reconoce que hace unos años decidió cambiar su residencia de Arroyo de la Luz a Cáceres "para contar con una mejor conexión con la Universidad y tener una vida social diferente a la que había tenido en Arroyo, donde siempre me trataron de forma espléndida".

"Ahora, vivo con mi amiga Mamen en un pisito en el centro, y tengo a Marcos y a Nena (mi segunda familia), a la vuelta de la esquina, lo que me ayuda a desconectar cuando lo necesito y tener mis propios momentos de relax en una ciudad tan acogedora, tranquila y segura como es Cáceres", prosigue.

En cuanto a su futuro a medio-largo plazo, asevera que la vida le ha enseñado a "no planificar más de la cuenta, porque luego esos planes muchas veces no se pueden cumplir, pero sí puedo asegurar que ahora mismo estoy muy involucrada en la Universidad en un máster de investigación, a la espera de una beca FPU que me permitiría hacer un doctorado, y en este sentido, Cáceres está muy presente en mis pensamientos".

Desvela la jugadora que añora "mucho" a su familia, que se encuentra en Budapest, "cada día se hace más difícil vivir lejos de ellos, pero gracias a la tecnología hablo con ellos casi a diario, algo muy importante para mí porque son las personas en las que puedes confiar al 100 por cien".

Por otra parte, 'Beu' sostiene que le "encantaría" formar una familia, "ya que creo en ella y en el amor, en el respeto, en la existencia de una persona que sea mi compañero de vida, con la que pueda ser feliz y con la que me gustaría ser mamá, una de las cosas más maravillosas que le pueden pasar a una mujer, pero mientras tanto, escuchar cada día un montón de veces 'seño' es algo que me llena totalmente".