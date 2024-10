La Sala de Arte El Brocense de Cáceres ofrece la exposición 'Fail', de Jorge Gil

La Sala de Arte El Brocense de la Diputación de Cáceres ofrece desde este pasado jueves la exposición 'Fail', del artista aragonés Jorge Gil, comisariada por el pacense Julio C. Vázquez, y que aborda ideas como la necesidad de un 'like' para el reconocimiento o imágenes que llevan a contemplar el paso del deseo a la ansiedad.



En concreto, la vicepresidenta y diputada de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, acompañada del autor de la exposición, han inaugurado en la tarde de este pasado jueves esta muestra que es el resultado de un proyecto de investigación artística que gira en torno "al análisis de la gestión social del fracaso y su reflejo digital en redes, tanto en la comunidad artística en particular como en la sociedad en general".



Así pues, pueden verse obras como 'Fail', que adopta el error como un fin en sí mismo; 'Likes', que habla del anhelo de reconocimiento en las redes o, al menos, de analgesia en la derrota, o 'Top twenty', la transmutación del deseo en ansiedad, según explica la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Además, tal y como señaló el propio artista, se trata de "un melón que artísticamente teníamos que abrir porque nadie quiere hablar de sentirse fracasado, y utilizamos las redes para camuflar de alguna manera esa vida o procesos fracasados. Esto es lo que vertebra esta exposición".



MÁS DE 600 ARTISTAS PRESENTADOS A LOS PREMIOS



Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres aprovechó el momento para avanzar que, una vez cerrado el plazo de presentación de obras a los Premios de Artes Plásticas Sala El Brocense, una de las "convocatorias estrella" de la diputación, se han presentado más de 600 artistas con alrededor de 1.000 obras.



"Con esta participación se aprecia el reconocimiento de esta sala entre los artistas, y lo conocida y reconocida que es a nivel nacional e internacional", señaló Gutiérrez.



JORGE GIL

Cabe destacar que Jorge Gil (Jaca, 1981) es profesor en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y sus proyectos artísticos se desarrollan en torno a la construcción y la deconstrucción de conceptos como la realidad, la identidad, la suerte o la pérdida.



Su trabajo se ha mostrado en numerosos espacios como la VI Bienal de Jerusalén; el Haegeumgang Theme Museum de Geoje (Corea del Sur); Museo Judío de Berlín; Los Institutos Cervantes de Bruselas y París; Museo de Évora; Museo Vostell de Malpartida de Cáceres; Centro de Arte Contemporáneo de Huarte; Museo Nacional del Teatro; Museo de Guarda (Portugal); Palacio Regio de Cagliari (Cerdeña); Centro Cultural Clavijero (Michoacán); Museo Arqueológico y de Historia de Elche o Centro Hispanoamericano de Cultura de la Habana.



Por tanto, su exposición 'Fail' podrá visitarse hasta el 23 de noviembre, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres.