Horteralia estrena dos días de festival con más de 20 horas de música en Cáceres

Horteralia celebra este 2024 su decimotercera edición en Cáceres con un cambio histórico, y es que el festival se celebrará, por primera vez desde su creación, en dos días llenos de música, espectáculo y muchas sorpresas para llevar al festival a una nueva dimensión.

De esta manera, este viernes y sábado, 18 y 19 de octubre, el Recinto Ferial de Cáceres acogerá entre 8.000 y 10.000 asistentes, entre ambos días, convirtiendo el evento más colorido y divertido del otoño cacereño en una fiesta sin igual.



En esta edición, además, se suman más novedades ya que, a las tradicionales zonas de Mercado Kitsch o food trucks se une un espacio de ocio y juegos protagonizado por unos autos de choques que serán sinónimo de diversión y risas. También, el espacio dedicado al festival será más amplio, de unos 15.000m2, y contará con una carpa semitransparente en formato iglú.



Como en otras ediciones, Horteralia trasciende lo local para convertirse en un festival nacional que atrae Hortefans de Madrid, Sevilla, Cádiz, Toledo, Badajoz, Salamanca o Valladolid entre otros puntos. Todos ellos lucharán de nuevo con sus 'outfits' por alzarse con los premios 'Riñonera de Oro' y 'Hombreras de Plata'.



A la presentación del festival, en la que han detallado estas novedades, en el escenario del Gran Teatro de Cáceres, han asistido Conrado Gómez, director ejecutivo de Horteralia; Sergio Martínez, director artístico de Horteralia; Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; y Francisco Palomino, secretario General de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.



Conrado Gómez ha afirmado que "Cáceres está ligada a Horteralia", calculando en 2 millones de euros el impacto económico que supone para la ciudad, con una ocupación hotelera cercana al 100% y la creación de más de 300 empleos directos.



Mientras, Rafael Mateos ha recordado que Cáceres "es una ciudad de cultura y Horteralia atrae a miles de personas", entre los que se calcula que el 80% son de fuera de Extremadura. De hecho, ha reconocido que "hay mucho trabajo y esfuerzo detrás con un despliegue técnico a la altura de los grandes festivales de España".



Por su parte, Francisco Palomino ha aplaudido que Horteralia se haya mantenido "fiel a su origen y a lo que es" porque "el público no va a Horteralia, participa en Horteralia", añadiendo que "el festival del buen rollo, de pasarlo bien y de divertirse".



Asimismo, Sergio Martínez ha incidido en el esfuerzo de la organización por crear una experiencia mejor y más grande con los dos días de evento, una carpa de 3.000m2 o ampliando el número de food trucks a 9 entre otras cosas.

Junto con ello, ha resaltado la variedad del cartel de esta edición, que contará con éxitos de ayer y hoy para que la fiesta sea completa tanto para un público joven como uno más mayor.

Programación

El festival abrirá sus puertas a las 20:30 horas y la música dará comienzo a las 21:30 horas con la actuación de Nena Daconte. La fiesta continuará con King África, Joe Crepúsculo, Putochinomaricón, Lorca y Kímica&Legal DJ's, que también animarán a los hortefans durante todo el día y hasta el cierre a las 03:30 horas.



El sábado la fiesta comienza antes, a las 14:00 horas con la apertura de puertas, y a las 16:30 horas con el pregón de Marlène Mourreau, que dará paso a un recital de espectáculos de La Fiesta, María Isabel, Los Manolos, Jorgen González, Rosa López, Nebulossa, Nancys Rubias, Kiko Rivera, Tokio DJ and the Mamarachers y la animación de Cherri Coke y el equipo de animación de Horteralia.



En resumen, más de 20 horas de fiesta, alegría y diversión con música para todos los gustos, grupos de renombre y canciones que son historia y forman parte del imaginario popular español como 'Antes muerta que sencilla', 'Europe`s living a celebration', 'Tenía tanto que darte', 'All my loving', 'La Bomba', 'Bésame en la boca' y, por supuesto, el último éxito eurovisivo, 'Zorra'.



Pregonera todoterreno y animación Non-Stop

En esta edición, Horteralia cuenta con una pregonera que es un mito y un icono sexual de una generación. Marlène Mourreau es vedette, modelo, pinup, actriz y presentadora para demostrar que no hay nada que no pueda hacer esta polifacética artista francesa.



El festival que parte la pana celebra 20 horas de fiesta y, para que los Hortefans bailen cada segundo, también contarán con la animación de Tokio DJ and the Mamarachers y de Cherri Coke DJ unido al equipo de animación de Horteralia, que ofrecerán un show espectacular de bailes, coreografías y muchas sorpresas.



Premios Riñonera de Oro y Hombreras de Plata

Horteralia es música, fiesta y también una oda a la creatividad y la libertad con estilismos y looks imposibles que los Hortefans preparan durante todo el año para ganar los Premios Riñonera de Oro y Hombreras de Plata.



¿Cómo pueden participar? Este año queremos que todos los asistentes presuman de sus outfits en la alfombra roja y, por eso, el 'Photocall del Postureo' será el lugar desde el que los Hortefans más divertidos y originales posarán para tener la oportunidad de ser los ganadores de los premios más deseados.



En resumen, a diferencia de otros años, pasar por este photocall y posar para la foto será la única condición para participar y, quién sabe, ser la envidia del resto de Hortefans.



Accesos

En esta edición, se vuelven a mejorar los accesos al Recinto Ferial y, para ello, el Ayuntamiento de Cáceres habilitará una línea especial de bus para llevar y traer a los asistentes los días 18 y 19 de octubre con parada y salida en el Parque José María Saponi en la Avenida Alemania. El coste de este autobús será de 1,30 euros cada viaje.



Para el sábado, Horteralia reforzará el servicio de autobuses a partir de la 01:00 de la madrugada con 3 vehículos más para que la llegada al festival a última hora y, sobre todo, la salida desde el Recinto Ferial sea lo más rápida y cómoda posible para todos los Hortefans. Este refuerzo de autobuses se podrá pagar con la pulsera cashless de Horteralia.



Entradas

Las entradas de día o los abonos de dos días para asistir a Horteralia Cáceres todavía están a la venta y se pueden comprar en horteralia.com o en las propias RR.SS. del festival.



Los abonos tienen un precio de 44 euros y los abonos VIP de 90 euros. Las entradas de día cuestan 35 euros el viernes y 40 euros el sábado.