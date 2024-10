Carlos Sobera vuelve al Teatro Reina Victoria de Madrid con la comedia Inmaduros

Carlos Sobera regresa al Teatro Reina Victoria con Inmaduros, una comedia que mezcla el teatro absurdo y el vodevil para tratar el tema de la masculinidad en su estado más primitivo.

Inmaduros, además de ser una comedia, reflexiona sobre las nuevas y variadas formas de relacionarnos a través de la figura de dos hombres absurdamente inmaduros que ya han pasado los 50.

Ángel Pardo interpreta a Fideo, el inseparable amigo de Alfi (interpretado por Carlos Sobera), publicista alérgico a cualquier tipo de compromiso afectivo. Cuando Fideo se separa tras 25 años, Alfie arma un plan a través del cual su amigo conocerá a cuatro mujeres reales (Elisa Matilla, Lara Dibildos, Sivlia Vacas y Arianna Aragón) que les harán ver la importancia de lo femenino en sus vidas.

Inmaduros podrá disfrutarse del 23 de octubre al 22 de diciembre en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

SINOPSIS

Alfi y Fideo son amigos de toda la vida pero no pueden ser más diferentes: Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa... su casa inteligente.

Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.

Una noche, poco después de separarse de su mujer, Fideo va a ver a Alfi en busca de consuelo. Alfi, para ayudarle - a su manera, obviamente-, arma un plan para presentarle mujeres que lo alejen de la melancolía y la depresión, que Fideo acepta a regañadientes.

De este modo, cuatro mujeres reales y una virtual, a través de sus particulares percepciones de la vida y el amor, les harán descubrir el lugar centrar que las mujeres han tenido en sus vidas.

NOTA DEL DIRECTOR

Inmaduros es una comedia, un retrado vodevilesco sobre la masculinidad en su estado más primitivo. Un nuevo proyecto que despierta mi entusiasmo por volver a la comedia en su estado más puro. Dos hombres inmaduros que no saben vivir sin una mujer a la que poder picotear, seducir e incluso exhibir como si fuera un trofeo. Cuatro mujeres distintas que no encajan en ese mundo de hombres. Ellas con sus personalidades les plantan cara llevando la obra a situaciones propias de la alta comedia, del teatro del absurdo y del vodevil. Me enfrento a la dirección de este montaje teniendo muy presente que la comedia es algo muy serio.