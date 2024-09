XIII Festival Internacional Blues vuelve a Cáceres con diez conciertos de grandes figuras

El Festival Internacional de Blues vuelve a Cáceres del 26 al 29 de septiembre con diez conciertos gratuitos con grandes figuras nacionales e internacionales como Daddy Wilson, Dirty Deep o Travellin' Brothers, que harán sonar sus ritmos en la plaza de Santa María y en otros espacios como El Corral de las Cigüeñas de la capital cacereña.



En concreto, el primer concierto será el jueves, a las 20:00 horas, a cargo de la banda americana Josh Hoyer & Soul Colossal. El cantante soul de Lincoln, Nebraska, y su banda de alegres soulsters, Soul Colossal, ofrecen un funk ruidoso y un soul suave que emanan del escenario para rendir homenaje a los gigantes del soul del pasado.



Dos horas más tarde, a las 22:00 horas, se subirán al escenario de la plaza de Santa María, Ito Soto & The Bluesdrivers. Manuel 'Ito' Soto crece escuchando discos de sus hermanos mayores, predominantemente música afroamericana, prestándole especial a la armónica. Llega a Cáceres con The Bluesdrivers, un cuarteto eléctrico con influencias directas del sonido sureño y su deriva californiana, así como de bandas de la denominada Escuela de San Francisco.



Ya el viernes, día 17, los conciertos comenzarán a las 20:30 horas con Los Gumbo '2 Man Band'. La suma de Alberto Gulias (voz, percusión, armónica) y Reinaldo Rivero (guitarra, coros), es resultado de la simbiosis y química musical que se aprecia en sus directos después de 13 años compartiendo escenarios.



A las 22:20 horas le llega el turno a Big Daddy Wilson, un respetado bluesman nacido en Carolina del Norte, que se hizo un nombre en la escena europea. A través de su repertorio, Big Daddy Wilson & The Goosebumps Bros llevarán al público en un viaje musical único que abarca los muchos matices de la música negra, desde el blues de raíces hasta el soul clásico, desde el folk hasta los ritmos urbanos contemporáneos.



La jornada del viernes se cerrará pasada la media noche con el concierto de Dirty Deep. Heredero de los grandes bluesmen del Delta, Victor Sbrovazzo creó su proyecto Dirty Deep en 2010, tomando ejemplo de artistas como Scott H. Biram. Salió de gira con su guitarra, su armónica y una voluntad feroz de hacer de su viaje un camino hacia la verdad, rítmico por un sentido instintivo y crudo del blues.



El sábado, día 28, la primera cita musical será en El Corral de las Cigüeñas con Anna Dukke, una cantante manchega del sur, del valle de Alcudia, desde donde saltó durante varios meses a México y los Estados Unidos sumergiéndose en las raíces de la música a través de las rutas míticas como la 66 y la Great River Road 61.



La música sonará después en la plaza de Santa María, a las 20:30 horas con Kiko & The Blues Refugees, que ofrece conciertos llenos de blues, rock'n'roll, funk y soul con equilibrio, madurez y humor. A las 22:20 horas sonará Travellin' Brothers. Formados a finales del año 2003 junto a las orillas de la ría de Bilbao, en la localidad bizkaina de Leioa, reciben una gran inspiración del río Nervión.



La jornada concluirá con la actuación de Dorrey Lyles & Marcos Coll Band que presentarán un repertorio lleno de los estilos de música propios de la cultura de Dorrey como el blues, soul y gospel y que Marcos lleva tocando desde su juventud, creando un electrizante binomio que va desde las plegarias gospel a las invocaciones al mismísimo diablo con los blues más calientes y que han paseado por festivales, teatros y clubes de todo el mundo.



El Festival Internacional de Blues de Cáceres se despedirá el domingo, día 29, con la tradicional sesión en El Corral de las Cigüeñas donde, a las 13:30 horas, actuará Sadia, artista independiente de rock clásico en español. Apasionado, elegante y adictivo, son algunos de los adjetivos más repetidos para calificar su estilo, donde se dan cita el rock and roll, el blues, y el rock sureño.



SENSIBILIDAD HACIA OTRO TIPO DE MÚSICA COMO EL BLUES

Cabe recordar que el certamen está organizado por la Asociación Amigos del Blues de Cáceres que nació como fruto de las inquietudes y sensibilidad hacia otro tipo de músicas, como es el blues.



El carácter que pretende impregnar esta asociación a sus actividades es que sean públicas y alcancen al conjunto de la sociedad, tratando de conjugar calidad musical, patrimonio y dotar al entorno de sus actividades de un turismo de calidad.