Estivalia arranca con Supermirafioris en Gargüera y Rosario Abelaira en Ruanes

El programa musical de la Diputación de Cáceres, Estivalia, arranca este jueves una nueva edición, la trigésimo sexta, con las actuaciones de Supermirafioris en Gargüera y Rosario Abelaira en Ruanes.



Las primeras actuaciones serán este jueves en la Nave Multiusos de Gargüera de la Vera, a las 23,00 horas, con los Supermirafioris, que rinden homenaje a las mejores canciones de la rumba de los '70, '80 y '90, con especial atención a la "música kinky"



A la misma hora, en la plaza de Ruanes actuará Rosario Abelaira, con música de piano, guitarra y percusión en un espectáculo en el que habrá cabida para distintos palos del flamenco como los jaleos extremeños, la copla, los boleros y mucho más.



El viernes actuará en la Plaza de España de Alcollarín la compañía Teatrapo, con 'Swing and Show', un espectáculo cómico-musical itinerante junto a cuatro músicos cañeros al más puro estilo de New Orleans.



En el parque de Santibáñez el Bajo estará Miriam Cantero, con el espectáculo "Flamenc@", un recital variado, que recorre los cantes de diferentes zonas de la geografía española, como Huelva, Cádiz o su región natal, Extremadura.



Herreruela, con The Ruffos, y Riolobos, con Luis Pastor, serán las citas del sábado 10 de agosto, mientras que el domingo Estivalia llega a Valverde de la Vera, con Swing Ton ni Song; Serrejón, con Alex Rodríguez; y Aceituna con el trío musical flamenco Alazán.



El lunes 12 de agosto, en Retamosa (Cabañas del Castillo), actuará Son del Berrocal, 28 voces masculinas que versionan e interpretan canciones populares acompañadas de instrumentos de percusión, de guitarras, bandurrias, bajo, acordeón, timple, entre otros.