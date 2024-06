Intérpretes internacionales actuarán en IV Festival Guitarra Clásica de Arroyo de la Luz

El IV Festival de Guitarra Clásica de Arroyo de la Luz (Cáceres) se celebra del 1 al 7 de julio con seis conciertos, clases magistrales, un campus de guitarra y dos cursos de interpretación, uno infantil y otro juvenil, entre otras actividades.



En concreto, los conciertos cuentan con importantes figuras internacionales de la guitarra clásica llegados de varios países, y se celebrarán todos a las 21:30 horas en el Corral de Comedias de Arroyo de la luz, con entrada libre hasta completar el aforo.



Así pues, el encargado de inaugurar el certamen musical será Martín González Agra, ganador de la anterior edición que ofrecerá un concierto el 1 de julio. El martes día 2 le llegará el turno al guitarrista cubano Joaquín Clerch, y el jueves día 4 se subirá al escenario la griega Ioanna Kazoglou.



El viernes 5 de julio tendrá lugar el concierto de la alemana Julia Trinstchuk; el sábado 6 actuará el surcoreano Deion Cho y el domingo, día 7, cerrarán el festival el flautista André Cebriá y el guitarrista Pedro Mateo.



CONCURSO Y CAMPUS



También este año se pondrá en marcha el Concurso Internacional de Interpretación Infantil y Juvenil 'Ángel Iglesias', que cumple ya su décima edición. Las pruebas del concurso serán los días 6 y 7 de julio en horario a determinar por la organización próximo al inicio del festival. Se repartirán unos 1.500 euros en premios.



Asimismo, se realizará la tercera edición del campus de guitarra para niños de entre 8 y 16 años, del 1 al 7 de julio. Se trata de un espacio para el estudio, el aprendizaje, la convivencia y el amor por la música, en especial, por la guitarra.



A lo largo del campus se realizarán talleres de técnica y control escénico, conferencias, asistencia como oyente a las clases magistrales de los maestros Joaquín Clerch, Pedro Mateo y Deion Cho, que realizarán también workshops para el alumnado.



Todos los alumnos y alumnas matriculados en el campus recibirán 4 clases individuales de los profesores principales del campus, así como de los concertistas que vienen al festival. Este año se cuenta con la colaboración de las guitarristas Julia Trintschuk (Alemania)y Ioanna Kazoglou (Grecia).



Cada jornada se empezará con clases colectivas en las que, además de los talleres de técnica y estudio, se formará una orquesta de guitarras para ofrecer un concierto público el último día del festival.



También se realizarán actividades de ocio y tiempo libre con monitores, piscina, juegos deportivos, taller de folklore, de teatro y danza, asistencia a todos los conciertos del festival, visitas turísticas a los espacios naturales de Arroyo de la Luz como la Dehesa y su centro de interpretación, visita a talleres alfareros del pueblo, etc.



El número máximo de alumnos admitidos para el Campus de Guitarra de Arroyo de la luz será de 25. Para poder realizarse el Campus debe haber un mínimo de 10 alumnos inscritos, de no llegar a ese mínimo no se hará el Campus, y se devolverá el importe de la matrícula a los alumnos inscritos, según detalla la organización.



Cabe recordar que el festival estará organizado por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz contando con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, y con la colaboración de la Asociación de Guitarra clásica de Extremadura (Aguicex), Guitarras Esteve y la Asociación Musical cacereña.



La Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura Ángel Iglesias nació en octubre de 2004 con el propósito de difundir la cultura en la región y crear un evento a nivel internacional a través de la guitarra clásica, sus intérpretes, maestros y compositores. Durante estos casi veinte años de existencia ha realizado multitud de encuentros, concursos, ciclos de conciertos, conferencias, trabajos de investigación, etc.