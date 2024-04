El Trío Catch clausura en la Diputación de Badajoz el XV Ciclo de Música Actual

El Trío Catch, una de las agrupaciones más sólidas de Europa, clausurará el XV Ciclo de Música Actual este martes, 30 de abril, en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz, a las 20:30 horas.

Así pues, sus integrantes ofrecerán un diálogo virtuoso entre los muy diferentes timbres del clarinete, violonchelo y piano en un programa con obras muy diversas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En concreto, el Trío Catch, que cuenta con varios premios importantes, abordará cinco piezas, entre las que se incluyen el estreno absoluto de la obra 'Una mica de cosa de no res' de la compositora catalana Helena Cánovas Parés, encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), y el estreno en España de 'Pièges de neige' del compositor vasco Mikel Urquiza.

El programa se completa con otro estreno en España de la compositora francesa Betsy Jolas, 'Rounds to catch', y la obra 'The people here go mad. They blame the wind' de la italiana Clara Iannotta.

Todas son obras de nueva composición, salvo 'Túmulo de la mariposa' de José Luis Turina, basada en un poema homónimo de Quevedo. Turina es el compositor residente de la actual temporada del CNDM.

El Ciclo de Música Actual de Badajoz está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el CNDM y cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

TRÍO CATCH

Formado por Martin Adámek (clarinete), Eva Boesch (violonchelo) y Sun-Young Nam (piano), el nombre de Trío Catch se debe a la obra homónima de Thomas Adès en la que el violonchelo y el piano "cautivan" al clarinete mediante una encantadora danza en corro.

Desde que se creó hace 13 años, el trío ha colaborado con numerosos compositores, entre ellos Mark Andre, Georges Aperghis, Beat Furrer o Helmut Lachenmann, con quienes también han realizado varias producciones de CD y grabaciones de radio. El CD que lanzó en 2019, 'As if', fue galardonado con el Premio de la Crítica Discográfica Alemana, el Premio Supersónico de Luxemburgo y la Clave de Oro de ResMusica en Francia.

En 2012 el trío ganó el Premio Hermann y Milena Ebel en Hamburgo y en 2014 el Premio Berenberg de Cultura. En 2018 fue galardonado con el Premio Dwight y Ursula Mamlok, según indica en nota de prensa la Filarmónica de Badajoz, que ha detallado que en la temporada 2015-2016, realizó una gira por algunas de las salas de conciertos más importantes de Europa como parte de la serie de conciertos 'Rising Stars' de la Organización Europea de Salas de Conciertos.

HELENA CÁNOVAS Y MIKEL URQUIZA

La pieza de estreno de Helena Cánovas, 'Una mica de cosa de no res' ('Un poco de algo de nada') toma el título de una cita de la novela 'La plaza del diamante' de la escritora catalana Mercè Rodoreda. "El contexto de la frase me inspiró para hacer la obra, que se aleja de la novela y el personaje de la novela, pero me interesó el contexto", explica la compositora.

Helena Cánovas obtuvo el Grado en Composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (Zaragoza) pero reside en Colonia (Alemania), donde ha estudiado un máster de Composición - Música Instrumental y otro máster de Composición - Música Electrónica. Actualmente es becaria de la Akademie Musiktheater Heute (2022-2024). También es directora artística del festival AvantGarten Liedberg desde 2019 y trabaja en la Deutsche Oper am Rhein en la sección 'Young Opera' desde finales de 2022.

El compositor vasco Mikel Urquiza, galardonado con uno de los premios de composición que concede la prestigiosa Ernst von Siemens Music Foundation en 2022, ha visitado varias veces al Ciclo de Música Actual de Badajoz. En 2022 estuvo en el estreno de su obra 'Jupiter muscarius', a cargo de la violinista Maja Horvat en el Meiac; y el pasado año volvió para el estreno en España de su obra 'Ships vanishing in the horizon', interpretada por el Ensemble Sonido Extremo en el Palacio de Congresos de Badajoz.

En esta ocasión, el ciclo pacense acoge el estreno en España de su obra 'Pièges de neige', una pieza que se articula en cinco movimientos que estudian "lo paradójico de la nieve, tan dulce de aspecto como potencialmente letal. La música se despierta, se arrastra, se desata y se congela en acordes hieráticos. El último movimiento es un deshielo en el que todo vuelve a la vida", explica el compositor.