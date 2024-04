En Polonia, Consorcio Patronato Festival Mérida asiste a encuentro del Dancing Histor(y)es

Una pequeña delegación del Consorcio Patronato Festival de Mérida, como socio institucional del proyecto de Europa Creativa, Dancing Histor(y)es, encabezada por el Director-Gerente, Pedro Blanco, ha asistido al encuentro, en Polonia, organizado dentro de las actividades de puesta en común, con la presencia de más socios institucionales y artísticos.

Concretamente, esta reunión tenía como objetivos:

- Compartir el estado de la técnica en los talleres/ compartir buenas prácticas, sugerencias y sugerencias/ detectar y abordar los principales desafíos,

- Ofrecer las sesiones de aprendizaje peer-to-peer para APs y TPs,

- Acordar el programa del festival/ compartir sugerencias y sugerencias/ identificar los desafíos y resolverlos,

- Poner al día al consorcio sobre las principales medidas adoptadas en la actualidad y sobre la gestión del proyecto,

- Evaluar las actividades recientes, centrándose en las posibilidades de mejora y el intercambio de buenos resultados que se incluirán en el modelo.

De esta forma, se han celebrado diferentes talleres y acciones para concretar las actividades que se realizarán en el seno del proyecto europeo, como el enfoque de cada lugar, con presentación del proceso artístico, características y elección de los facilitadores, y compromiso de las comunidades locales.

Además, se ha hablado del proceso de co-creación e incorporación de componentes locales en la performance; los resultados logrados, analizando lo que funcionó bien y lo que necesita ser mejorado, con la opinión de los facilitadores.

Junto con ello, se ha analizado detalles sobre el festival, como la visión artística y temática y declinaciones locales específicas; residencias y planificación de festivales: programa artístico y actividades de participación comunitaria; definición de la agenda, gestión de los espectadores - quiénes son, números, cómo tenerlos en cuenta y contarlos; o presupuesto.

Sobre el proyecto

El proyecto, financiado por el programa "Europea Creativa" (id de proyecto: 101099222), se centra en la promoción de yacimientos arqueológicos a través de las artes escénicas y pretende identificar un modelo innovador, eficaz y reproducible para la puesta en valor de yacimientos culturales, implicando activamente a las comunidades locales en la producción artística y el disfrute consciente del patrimonio, fomentando además la circulación internacional de artistas europeos.

Dancing Histor(y)ies pretende crear un modelo general común y adaptable que se difunda y explote a escala europea, con el objetivo de combinar el patrimonio cultural material de los yacimientos implicados con el patrimonio inmaterial de las comunidades locales y sus historias, fusionados a través de la creatividad de la danza.

Cabe subrayar que, Dancing Histor(y)ies se presentó en Chipre el 6 de abril de 2023 en la Universidad Tecnológica de Chipre. Representó una oportunidad para promover y apoyar el proyecto en su dimensión socioeconómica asociado al desarrollo local.

Nacido de la colaboración de cinco instituciones culturales de cuatro países europeos (Grecia, Italia, Serbia y España), Dancing Histor(y)ies se basa en un diálogo integrador entre las instituciones que gestionan los yacimientos y las comunidades locales.

El fin estratégico del proyecto es, por tanto, el diseño, la experimentación y la evaluación de un modelo para la puesta en valor del patrimonio cultural a través de las artes escénicas, la participación comunitaria y el apoyo al desarrollo territorial.

Dancing Histor(y)ies involucra a 14 instituciones de 12 países europeos diferentes con una amplia experiencia en la gestión de sitios culturales, artes escénicas, producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, gestión y evaluación de proyectos financiados por la UE.

De aquí deriva su objetivo operativo, a saber, la creación de un diálogo europeo que surja del encuentro de la zona sur del Mediterráneo, donde se ubican los sitios culturales (España, Italia, Grecia y la República de Serbia), con el norte, centro y este de Europa (Suecia, República Checa, Polonia, Bulgaria), de donde proceden los socios artísticos.

La naturaleza diversa de las organizaciones participantes permite que el proyecto se beneficie de diferentes perspectivas que contribuyen a mejorar y promover el diálogo y la cooperación internacional entre las organizaciones culturales.

El encuentro entre culturas también estará acompañado por socios técnicos (procedentes de países que abarcan las dos macrozonas identificadas: Portugal, España, Hungría y Chipre), que gestionarán los procesos transversales destinados a la cocreación de valor.

El proyecto incluye actividades que se llevarán a cabo a lo largo de ya del pasado año y, durante 2024, con vistas a la preparación de la primera edición del Dancing Histor(y)ies Festival y que se replicará en 2025, en la segunda edición del festival.

SOCIOS

El proyecto Dancing Histor(y)ies, coordinado por la entidad italiana “Associazion e Enti Locali per Ie Altivité Culturali e di Spelta cola” involucra a 13 instituciones de 11 países europeos diferentes con una larga experiencia en la gestión de sitios patrimoniales, artes escénicas y producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos financiados por la UE. El Consorcio del Festival de Mérida es uno de los socios del proyecto.

Socios institucionales (Socios que gestionan los sitios patrimoniales y las actividades de mejora)

- Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (IT)

- Consorcio Patronato del Festival de Merida (ES)

- I Borghi Srl (IT)

- Arheoloski Institut (RS)

- Etaireia Koinonikis Paremvasis kai politismou - EKPOL (GR)

Socios artísticos (Compañias de danza)

- 420PEOPLE (CZ)

- Polski Teatr Tanca7Polish Dance Theatre (PL)

- Fondasiya Art Link (BG)

- Aloni & Brummer Productions AB/ Il Dance (SE)

Socios técnicos (Socios con competencias específicas en investigación, formación, dramaturgia y desarrollo territorial)

- Technologiko Panepistimio Kyprou (CY)

- Asociación AEI Cluster del Turismo de Extremadura (ES)

- Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete/KOME (HU)

- Mapa das Ideias (PT)

2024 > Festival Dancing Histor(y)ies. 1 festival, 4 naciones, 5 ciudades.

Los pilares del proyecto Dancing Histor(y)ies serán los dos Festivales que se llevarán a cabo en 2024 y 2025, reuniendo a las comunidades locales, compañías de danza extranjeras y los yacimientos arqueológicos que los albergarán.

Cada Festival seguirá un calendario único que involucra a los cinco socios institucionales, cada uno organizando tres días en sus respectivos yacimientos arqueológicos, albergando tres actuaciones en 2024 y cinco en 2025.

Simultáneamente a los festivales, se organizará el Festival Off, con el objetivo de involucrar al público y promover el desarrollo local. El propósito de estas actividades es reforzar el conocimiento y el sentido de pertenencia al yacimiento mediante enfoques participativos.

Los yacimientos arqueológicos colaborarán localmente con socios técnicos y agentes interesados para definir un programa de actividades que se llevarán a cabo durante el Festival Off.