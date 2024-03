Septiembre aglutinará en Cáceres tres festivales de música en dos fines de semana

Ep.

La ciudad de Cáceres celebrará en el mes de septiembre tres festivales en dos fines de semana que aglutinarán estas tres citas musicales de diversos estilos que coincidirán en el tiempo. Se trata del Extremúsika, el Cáceres Blues y el de música irlandesa Irish Fleadh.



El festival Extremúsika ya anunció al concluir la edición de 2023 que este año se adelantaba al último fin de semana de septiembre, de manera que está prevista su realización en el recinto hípico los días 26, 27 y 28 de ese mes. Por otra parte, el Cáceres Blues ha recibido autorización del ayuntamiento cacereño para celebrar su décima tercera edición en la plaza de Santa María del 26 al 29 de septiembre, por lo que coincidirán las dos citas, según las fechas previstas y anunciadas por el momento.



A estos dos certámenes se une ahora el Irish Fleadh, que organiza la asociación cultural El Gato al Agua y que también ha solicitado autorización para celebrar su vigésima edición en la plaza de Santa María y en el Foro de los Balbos, del 19 al 22 de septiembre, es decir, el fin de semana anterior a los otros dos festivales.



Cabe recordar que el ayuntamiento cacereño ha mostrado su disposición a coordinar una agenda en la ciudad para repartir en el calendario a lo largo de todo el año los eventos culturales, con el objetivo de que los meses de menor actividad, como febrero o noviembre, también acojan actividades y festivales.



En esta línea el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha incidido este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la importancia de "diversificar esa oferta turística a lo largo de todo el año".



"Cáceres cuenta durante todo el año con muchos atractivos para ser visitada y con muchos recursos, pero es importante que también toda la actividad municipal se planifique de manera que meses, especialmente menos positivos para los datos turísticos, como son el mes de febrero o el mes de noviembre, tengan una oferta que permita que esos datos sean los mejores posibles", ha explicado el concejal.



No obstante, ha recordado que no toda la organización depende del ayuntamiento y que, en muchos casos, son eventos en los cuales el consistorio no decide las fechas, sino que lo hace la entidad que organiza esas citas.



"Pero sí hacemos unos esfuerzos desde el ayuntamiento para poner esta situación en conocimiento de las organizaciones y pedir que la distribución sea lo más equitativa posible a lo largo de los distintos meses del año", ha apuntado Orgaz, que ha añadido que se seguirá trabajando para que los meses de menor afluencia turística, como febrero o noviembre, "tengan eventos que permitan que los datos turísticos sean los mejores posibles".