Extremadura celebra durante este mes de marzo el Día del Cómic

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes conmemorará durante este mes de marzo el Día del Cómic, que se celebra el próximo domingo, 17 de marzo, con numerosas actividades tanto en las bibliotecas y museos dependientes del Ejecutivo regional.

Así pues, por un lado, la Biblioteca Pública del Estado 'Jesús Delgado Valhondo' en Mérida ha organizado para celebrar el II Día del Cómic y del Tebeo la exposición 'La Boca del Lobo', cedida por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

En concreto, se trata de una exposición realizada a partir de la publicación de la novela gráfica del mismo nombre editada en 2012 por la Editora Regional de Extremadura y Ediciones Dadá, de los autores extremeños Borja González y Alejo Bueno.

'La boca del lobo' es una novela gráfica cargada de romanticismo y expresionismo, que está "ambientada en un Badajoz onírico, narra el encuentro entre el romanticismo de Carolina Coronado y el decadentismo del pintor Antonio Juez Nieto", según relata la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El cartel del II Día del Cómic y del Tebeo ha sido realizado por el ilustrador e historietista extremeño Borja González, galardonado con el Premio Nacional del Cómic en 2023 por 'Grito nocturno'. La muestra podrá visitarse hasta el 18 de marzo en horario de biblioteca. Además, en varias salas se ha preparado una selección de publicaciones relacionadas con el cómic y el tebeo.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA

Por su parte, la Biblioteca de Extremadura (BIEX) ofrece la muestra 'Extremadura en clave de cómic', a caballo entre el arte y la literatura, una exposición sobre una disciplina cuya repercusión en la cultura actual alcanza otros campos como el diseño, la moda, la publicidad o el cine.

De esta forma, el centro bibliotecario ofrece una muestra de toda la producción que se está elaborando en Extremadura de este noveno arte en la que pueden encontrarse editoriales, autores o iniciativas artísticas.

Junto a la muestra, la Biblioteca de Extremadura ofrece una comicteca, un rincón en el que el usuario puede encontrar todos los fondos de este género con los que cuenta la biblioteca con el fin de hacerlos más accesibles, explica el Ejecutivo.

MEIAC DE BADAJOZ

Además, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), en colaboración con Afundación, la Obra Social ABANCA, ofrece desde este viernes la muestra 'Goya Hellboy: una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois', centrada en la obra del ilustrador francés y vinculada con el universo pictórico de Goya.

La exposición, comisariada por Asier Mensuro, se podrá visitar hasta el 2 de junio de 2024 y en ella se pone en relación la obra de Stéphane Levallois, uno de los lápices más afilados del panorama internacional, con los trazos que dos siglos antes hizo uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos, Francisco de Goya.

En la muestra, el reputado artista francés reflexiona sobre la iconografía fantástica creada por Goya, de las pinturas negras del Museo Nacional del Prado, a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano, incorporando a ésta un monstruo contemporáneo: Hellboy, el personaje creado por Mike Mignola.

Levallois se acerca así al grafismo goyesco en un total de 72 obras y un vídeo en el que se enfrenta cara a cara a la obra del genial sordo aragonés. La exposición se completa con dos ilustraciones de Mignola: la portada de la saga de 'Hellboy in the chapel of Moloch' y una ilustración de dicho personaje que homenajea el lienzo 'Átropos o Las Parcas', de Goya.

Cabe recordar que esta muestra posiciona al MEIAC en la corta lista de museos españoles que han programado exposiciones sobre cómic e ilustración, habiendo producido con anterioridad en 2023 y con notable éxito la exposición 'Fermín Solís: dibujos, viñetas, tebeos' y acogido otras como 'Dibujantas' o 'El arte en el cómic'.

E-BIBLIO

Finalmente, junto a todas estas actividades, cabe reseñar la plataforma E-Biblio, que sólo en 2023 superó los tres millones de préstamos. E-Biblio cuenta con más de diez mil títulos y una sección de novela gráfica y cómic amplia que puede verse en: https://extremadura.ebiblio.es/bundles/62bed720365fc80001c4a2cc