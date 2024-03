La OEX y Swing Ton Ni Song ofrecen dos conciertos esta semana en Badajoz y Mérida

La Orquesta de Extremadura (OEX) y la banda extremeña Swing Ton Ni Song ofrecerán este jueves y el viernes, días 14 y 15 de marzo, dos conciertos "cien por cien extremeños" en Badajoz y Mérida respectivamente.

En concreto, se trata de una propuesta musical "divertida, amena y elegante" con la que se busca "acercar este formato" a cualquiera que le guste la música y que ha sido presentada este martes por la gerente de la OEX, Hae Won Oh, y la propia banda.

En sendos casos, los recitales estarán dirigidos por Noemí Pasquina, con un repertorio de blues, jazz y swing, y arreglos del extremeño Enrique Tejado.

Así pues, Swing Ton Ni Song y la Orquesta de Extremadura actuarán este jueves, 14 de marzo, en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes 15 en el de Mérida, a las 20:00 horas. Interpretarán un repertorio nutrido de estilos propios de una etapa clave para la música popular, la de los principios del siglo XX en EE.UU.

Además, según informa la Junta en una nota de prensa, habrá muestras de blues, dixieland, calypso y swing, con clásicos como 'I Got Rhythm', de Gershwin, 'Bourbon Street Parade', de Paul Barbarin o 'Everyday I Have the Blues', de Pinetop Sparks.

SWING TON NI SONG

No es la primera vez que la Orquesta de Extremadura acerca el carácter sinfónico a otras músicas del mundo. El antecedente más reciente fue 'Colores de la lusofonía', un espectáculo viajero por las capoeiras, fados, coladeiras y sambas de Brasil, Portugal y África con la voz de Mili Vizcaíno y, también, arreglos de Enrique Tejado.

Ahora es Swing Ton Ni Song la colaboración de la OEX. Esta banda surgió en 2015 del ánimo por divulgar las raíces del jazz, swing y el dixieland de los años 20-30 del pasado siglo, entre todos los públicos.

Todos sus componentes procedían de otras bandas basadas en el swing y el blues. Con ese propósito han recorrido multitud de escenarios del país, incluyendo festivales de blues, swing y circuitos de teatro.

El grupo está formado por Juanlu González al saxo, Gonzalo Barrera a la guitarra, Luis Sanz al contrabajo, Rafa Huertas a la batería y Aurora Samino a la voz. Cuentan en su haber con tres discos, un directo en el Teatro Capitol de Cáceres, 'Special Christmas' y 'No Hay Dos Swing Tres'.

La banda estará dirigida, junto a la OEX, por Noemí Pasquina, directora asistente de la Orquesta Joven de Extremadura durante las temporadas 22-23 y 23-24.

Pasquina también es directora asistente en la Jove Orquestra de la Simfònica del Vallès y, además, colabora como directora invitada con la Camerata Internacional de Barcelona. Se formó en dirección de orquesta con los directores Miguel Romea y Andrés Salado.

Cabe destacar que las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en la taquilla web de la Orquesta de Extremadura o en la física, los días de concierto en las horas previas a los conciertos.