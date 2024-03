Fundación Caja Extremadura lleva a ARCO 2024 la emergencia ecológica y cambio climático

La Fundación Caja Extremadura estará presente, por sexto año, en ARCOmadrid 2024, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo y que este año celebra su 43ª edición con el mar Caribe como proyecto central.

Así, desde el próximo miércoles, 6 de marzo y hasta el 10 de marzo, la Fundación Caja Extremadura promocionará y dará a conocer sus programas culturales, así como los artistas que colaboran y forman parte del entorno Obra Abierta.

Este año, dará un paso más e incluirá dentro de su participación la concienciación sobre la emergencia ecológica y el cambio climático. Y lo hará gracias a la acción participativa Be a Tree Now!, de Eugenio Ampudia, que invitará a los visitantes a representarse como un árbol a través de un código QR para crear un bosque imaginario en territorio extremeño #HacemosBosque.

Be a Tree Now! #BeATreeNow

Be a Tree Now! es una obra colaborativa, encargo de Oxfam, Spark y la Unión Europea, y en la que se aborda la justicia clima?tica y la emergencia ecolo?gica, “apelando por un nuevo enfoque, a través de la construccio?n de nuevas narrativas de coexistencia de interespecies, estableciendo relaciones de afinidad entre entidades humanas y no humanas”.

El propósito no es otro que las personas se representen y se transformen en un árbol, en un gesto simbólico pero radical para mostrar empatía con la naturaleza y alertar sobre la emergencia climática. Se trata de una obra abierta, transversal y participativa que finalizará en 2024 con una pieza audiovisual del artista documentando la acción.

Los programas culturales de la Fundación #PremioObraAbierta #ObraAbierta_Formacion

Obra Abierta. Premio Internacional de Artes Visuales. Es la actividad que más años lleva realizándose, de hecho, nació hace 40 años, con la intención de fomentar las Bellas Artes, así como estimular y apoyar la creatividad en todas sus vertientes artísticas.

Se trata de una convocatoria internacional abierta a todas las disciplinas artísticas, que a lo largo de sus numerosas ediciones se ha ido adaptando a las nuevas realidades del mundo del arte.

La convocatoria está abierta a las modalidades de pintura, escultura, fotografía, arte digital, vídeo, performance e intervención artística y en ella puede participar todo artista mayor de edad, de cualquier nacionalidad y disciplina, y que presente una obra de la que sea autor y propietario. Las obras premiadas y seleccionadas formarán parte de un programa de exposiciones itinerantes.

En su X Edición, se mantiene la a dotación del premio en 15.000€ (premio y bolsa de adquisiciones/ accésit). Se realizará una selección de 20 obras y el plazo de inscripción, que se realizará en soporte electrónico en la web www.fundacioncajaextremadura.es/obraabierta, estará abierto del 8 de marzo al 25 de abril de 2024.

Obra Abierta Formación.

Por tercer año consecutivo, la Fundación Caja Extremadura presentará en ARCO su programa de talleres formativos, que abordarán tres grandes áreas: la creación y producción cultural y artística, las comunicaciones y el networking, y el comisariado de exposiciones.

Desde hace dos años, la Fundación realiza talleres con artistas de reconocido prestigio, como son Daniel Canogar, Isabel Muñoz, Eugenio Ampudia y próximamente Solimán López.

Los talleres de comunicación y las RRSS así como el comisariado de exposiciones han sido abordados por Semíramis López.

Este año, los talleres de Obra Abierta Formación serán los de Creación digital e innovación y el taller de Comisariado.

Y, una edición más, la Fundación Caja Extremadura estará en ARCO para mostrar y exponer, para dar a conocer y concienciar con el arte como eje principal.