Ruta teatralizada rememorará el levantamiento civil de Badajoz contra Francia en 1808

Una ruta teatralizada rememorará los días 12 y 13 de abril el levantamiento civil de la ciudad de Badajoz contra Francia y las tropas de Napoleón en 1808.

El 2 de mayo de 1808 se produjo el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa, y días después la información llegó a Badajoz pero se hizo caso omiso y se intentó convencer a la ciudadanía para que se tranquilizara, hasta que el día 30 debido a que nadie reaccionaba, como el caso del gobernador Toribio Gragera y su equipo, llegó un momento en el que se izó la bandera del levantamiento y se tiraron cañonazos en honor al Rey Fernando VII, era su onomástica, con María Cambero como una de las artífices de que la ciudad se levantara.

Así lo ha explicado el presidente de la Asociación Histórico Cultural de Recreadores Baluarte de Badajoz (ARBA), Juan Carlos Arce, en la presentación de la Recreación Histórica de Badajoz de este año a cargo del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, y los recreadores, caracterizados con ropa de la época de la Guerra de la Independencia, Ángel Hernández y Marysol Sudón.

Esta última ha interpretado a María Cambero 'La marimacho', y ha explicado que llevaba un artilugio habitual en su época que permite activar los cañones pero, ha matizado que, si las autoridades no ponen en marcha estos últimos "habrá que ponerse a activar el cañón y prenderle fuego".

"Porque si es el día de San Fernando, nuestro Rey, y su onomástica, habrá que luchar para que se le de gloria y honor", ha agregado, junto con que si nadie lo hacía lo llevarían a cabo, porque de alguna manera tenían que celebrarlo y si Toribio Gragera "no se pone en marcha, habrá que ir a decirle que hay que poner la bandera de España y hay que poner el cañón".

"FUERA LOS FRANCESES"

En su intervención, Rubén Galea ha matizado sobre la Recreación Histórica de Badajoz 2024 que este año no va a tener el formato de batalla como en sus dos primeras ediciones, porque así es como tienen lugar en las ciudades en las que se desarrollan este tipo de actos dado que su organización supone una "gran complejidad", a la vez que ha indicado que también hay que planificar el calendario para que no coincidan las distintas recreaciones, en las que se celebran de forma bianual.

"Aquí en Badajoz va a ser exactamente igual", pero sí que quieren que haya continuidad todos los años con otras actividades para que, cada año que "no toque" esas grandes batallas, se pueda "mantener viva la llama de la recreación en la ciudadanía" y suponga al mismo tiempo un atractivo turístico más en la ciudad.

A continuación, el edil ha explicado que la ruta teatralizada estaba prevista para este próximo fin de semana, pero que las lluvias previstas para el viernes y el sábado han hecho que lo pospongan para el 12 y 13 de abril.

Denominada '30 de mayo, patria, furia y traición', la ruta rememora los actos que tuvieron lugar ese día de 1808 en la ciudad de Badajoz con la participación de recreadores de la Asociación ARBA con tres pases, el viernes a las 17,30 horas y el sábado a las 12,00 y a las 17,30 horas desde la Plaza de España junto a la Catedral con una primera teatralización.

Continúa por Hernán Cortés hasta Capitanía, donde tiene lugar el segundo acto, y concluye en Puerta Palma con una hora de duración en total y sin límite de asistentes, a los que se invita a acudir vestidos de época.

La guía turística Maribel Paredes será quien lleve el hilo para explicar a los asistentes los acontecimientos que se vivirán durante esta recreación, según Juan Carlos Arce, que ha precisado que la ruta arranca en la Plaza de España, donde se reunió el pueblo y comenta la crispación que existe, para continuar en Capitanía, donde empieza "realmente" el levantamiento y existe una presión del pueblo que espera los honores al Rey Fernando que no suceden, y concluir en Puerta Palma con "ciertos asesinatos", como el del propio Toribio Gragera.

Sobre esto último y ante las guerras actuales, ha destacado que todo lo que hacen, como es contar la historia, no es apología "para nada" de la guerra, sino "todo lo contrario", educar a la ciudadanía y no olvidar el pasado para que no vuelva a suceder, a la par que ha agregado que "no deja de ser un pequeño homenaje a todos los caídos", vencidos o ganadores porque perdieron todos.

CONVIVENCIA DE MÚSICA NAPOLEÓNICA

En cuanto a la primera Convivencia nacional de música napoleónica, que se celebra del 5 al 7 de abril, Rubén Galea ha precisado que llegarán a Badajoz 20 músicos de toda España más los recreadores de la ciudad y que los actos tendrán lugar en varios escenarios, como los Jardines de La Galera, la Plaza Alta, la Galería de Fusileros y la Plaza de Santa María, con la exposición de la vestimenta de los músicos, la interpretación de marchas o un campamento de época en el interior de los jardines de La Galera.

Arce ha agregado que el objetivo de esta convivencia es mostrar al público y entre ellos mismos las órdenes de tambor, marchas o toques militares de la época, en aras de unificar criterios a nivel nacional y mostrarlo a la ciudadanía que quiera participar de las distintas actividades, entre ellas una conferencia interactiva con el público o actuaciones musicales sobre dicha música militar.