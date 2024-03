Blanca Portillo y Asier Etxeandia, premiados en el Festival de Cine Español de Cáceres

Blanca Portillo, Juan Diego Botto, Pablo Berger y Estíbaliz Urresola se encuentran entre los premiados del Festival de Cine Español de Cáceres, que entregará sus galardones Versión Original el 16 de marzo en el Gran Teatro, en la gala benéfica que clausura de la 31 edición del encuentro cinematográfico. Este año se entrega por primera vez el Premio a Mejor Película que ha recaído en Robot Dreams.



Además, recibirán el galardón el periodista cultural de RTVE Carlos del Amor, y el Premio Reyes Abades será para la cantante y compositora extremeña Bambikina. El palmarés lo completan la actriz Lola Dueñas, el actor Asier Etxeandía, y la actriz Susi Sánchez, que recogerá el Premio de Honor del certamen cacereño.



Los nombres de los ganadores se han dado a conocer este martes durante una rueda de prensa celebrada en el Gran Teatro cacereño con la asistencia de los organizadores del certamen, los hermanos Francisco y Tinti Rebollo, que han confirmado la presencia de los premiados en la gala del día 16, que comenzará a las 20:00 horas.



Como ya anunció la Fundación Rebross, organizadora del festival, a partir de este año los galardones pasarán a denominarse Versión Original en sustitución de San Pancracio, lo que afecta a la estatuilla que recibirán los ganadores, formada por las letras V y O que corresponden a la revista de cine que edita la propia fundación.

PREMIADOS



Así, el Premio a la Mejor Película ha recaído en el largometraje de animación Robot Dreams, de Pablo Berger, quien también recogerá el Premio a la Mejor Dirección. Su filme adapta la novela gráfica de Sara Varon sobre la relación entre un perro solitario que vive en Nueva York y un robot, y ha tenido un extraordinario eco internacional por su emotiva narración sin diálogos sobre la amistad. Se estrenó en el pasado Festival de Cannes y ha sido nominada al Oscar como Mejor Película de Animación.



Este es el cuarto largometraje de Pablo Berger, que debutó en 2003 con la comedia Torremolinos 73 y sorprendió nueve años después con Blancanieves, una película en blanco y negro y también muda sobre el famoso cuento de los Hermanos Grimm, que ganó 10 premios Goya, entre ellos el de mejor película. En 2017 reincidió en la comedia con Abracadabra.



El Premio Revelación lo recogerá la directora novel Estíbaliz Urresola (1984) por su filme de debut 20.000 especies de abejas. Este sensible retrato de la infancia de una niña transgénero ha acumulado galardones desde su presentación en el Festival de Berlín del pasado año, donde su pequeña actriz protagonista, Sofía Otero, ganó el Oso de Plata por su interpretación. A este premio le siguieron la Biznaga de Oro del Festival de Málaga a la mejor película y el Goya a la mejor dirección novel.



En el capítulo de interpretación los dos protagonistas de Teresa, de Paula Ortiz (Axier Etxeandía y Blanca Portillo) se han hecho acreedores de los dos premios del festival en esta categoría. Teresa es la adaptación al cine de la obra teatral de Juan Mayorga La lengua en pedazos, una indagación en la figura de Santa Teresa de Jesús, en la que Blanca Portillo asume el papel de la escritora y religiosa de Ávila durante el juicio al que fue sometida por la Inquisición.



La actriz madrileña (1963) es una todoterreno de la interpretación en España. Ha destacado en el teatro, el cine y la televisión en una larga carrera de más de cuarenta años. Tiene cuatro nominaciones a los Goya, que ganó con el filme Maixabel hace dos años, y cinco Max de Teatro, uno de ellos a la mejor dirección (La avería), por papeles tan heterogéneos como Hamlet y María, la madre de Jesucristo. Otras películas suyas destacadas con Invisibles, Los abrazos rotos y Siete mesas de billar francés.

Mientras, Axier Etxeandía desempeña en Teresa el papel de inquisidor. El actor despuntó en series de televisión desde principios de este siglo (Un paso adelante, Herederos, Velvet), y ha alternado desde entonces actuaciones en televisión y en cine, con dos nominaciones a los Goya (La novia y, especialmente, Dolor y gloria de Pedro Almodóvar), según informa la organización del certamen en una nota de prensa.



El festival atiende desde hace tiempo al fenómeno de las series e incluye entre sus galardones dos de interpretación, que este año han recaído en Juan Diego Botto y Lola Dueñas. Botto es uno de los protagonistas de la serie Todos mienten. En su larga filmografía destacan títulos como Historias del Kronen, Pleninulio, Martin Hache, Los europeos y No mires a los ojos. En 2022 debutó como director de largometraje con En los márgenes, estrenado en el Festival de cine de Venecia.



Por su parte, Lola Dueñas representa el papel de madre alucinada de una familia recluida en una casa de campo en la serie sensación del pasado año La Mesías, creada y dirigida por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi). La actriz madrileña (1971) es una de las más solidas actrices del cine español, reconocida con premios en el Festival de Cannes (por Volver, de Almodóvar), el Festival de San Sebastián (por Yo también, que igualmente le deparó un Goya) y los Goya (por Mar adentro), entre otros.



PREMIO DE HONOR



En esta ocasión, el Premio de Honor será este año para la actriz Susi Sánchez. Natural de Valencia, es una actriz con una larga trayectoria profesional, tanto en cine como en teatro y televisión. Siendo el teatro su casa y el motor de su búsqueda y crecimiento artístico, el encuentro con directores como Krystian Lupa, Daniel Veronese, J. Luis Gómez, Lluís Pascual y Tomàz Pandur, entre otros, ha alimentado su genio creativo. Se ha prodigado también en cine y televisión.



En 2022 recibió en el Festival de Málaga la Biznaga de plata, ex aequo, a la mejor interpretación femenina por Cinco lobitos (Alauda Ruiz de Azúa, 2021). En 2019 fue galardonada con el Goya a la mejor interpretación femenina protagonista por La enfermedad del domingo (Ramón Salazar, 2018). Ha participado en cuatro de las últimas producciones de Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria, Julieta, Los Amantes Pasajeros y La piel que habito).



En el plano internacional, cabe destacar su participación en la premiada La teta asustada (Claudia Llosa, 2009). Ha participado en series de TV como El Inocente (2021), La Casa de Papel (2020), Mentiras (2020), Días de Navidad (2019), La verdad (2018), Presunto culpable (2018), La Zona (2017) y Carlos, Rey Emperador (2015), entre otras muchas.



El murciano Carlos del Amor recogerá el premio Versión Original. El periodista ha desarrollado toda su carrera periodística en Televisión Española, donde se ha convertido en un referente de la información cultural, con estilo peculiar entre literario y periodístico y un enfoque propio en el tratamiento de las imágenes. Su dedicación cultural la ha llevado a la literatura. En 2020 ganó el Premio Espasa de Ensayo por Emocionarte. La doble vida de los cuadros.



La cantante extremeña Bambikina ha sido candidata este año a los Premios Goya en las categorías de Mejor música original y Mejor canción original con los temas Duerme, niño y La mesita del comedor de la película homónima, para la que ha compuesto su banda sonora.

Nacida en 1991 en Jaraiz de la Vera, la música Bambikina se mueve entre estilos como el rock y el folk. Ha publicado cuatro discos, entre los que destaca Túnel (2020), que incluía la canción Hazme llorar un río, incluida en la serie de Netflix Valeria.