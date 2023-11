‘La imagen del laberinto’, de Penélope Maraña García, en el Catálogo Nubeteca

El libro 'La imagen del laberinto' en el que la autora natural de Guareña Penélope Maraña García novela la grave enfermedad cerebral que ha sufrido, está disponible en el Catálogo Nubeteca para su lectura por los socios de las bibliotecas públicas municipales de la provincia, o bien de las de las barriadas de Badajoz y del Centro de Estudios Extremeños de la capital pacense.

En concreto, en el libro se narra la historia de una mujer afectada de una grave enfermedad cerebral, que debe incorporarse a una vida que no recuerda.

"Un mes después de tener a su hijo sufre una meningoencefalitis herpética que borró la mayor parte de sus recuerdos y mermó muchas de sus capacidades. Recordó sus ganas de escribir y se lanzó a componer su primer libro", comienza el artículo firmado sobre este libro por Pedro Fernández en HOY Guareña el pasado 26 de mayo.

Según Penélope, escribe Pedro Fernández, se trata de una novela de autoficción, pues ella recurre a su realidad para inspirarse, cuya base "es la enfermedad que me atacó y mis sensaciones durante la recuperación, un relato que me he visto obligada a reconstruir, dado que yo no recuerdo nada en absoluto de lo ocurrido durante mi ingreso en el hospital, ni durante algunos meses después de mi alta".

No obstante, confiesa que su novela tiene mucho contenido ficticio, dado que la vida estándar de una mujer que se recupera de una enfermedad "es mucho menos atractiva de lo que uno puede llegar a encontrar en la literatura", según indica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Penélope Maraña García nació en Guareña en 1984. En 2007 se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura y desde 2009 hasta 2014 compaginó la docencia de lengua castellana y literatura en Secundaria con el estudio de metodologías para la enseñanza de la lengua, campo en el que publicó algunos artículos.

A finales de 2014 se trasladó a Barcelona, provincia en la que ahora reside y continúa trabajando como profesora.

La biblioteca pública municipal de Guareña ha trasladado al Servicio Provincial de Bibliotecas el interés de Penélope Maraña por que su obra esté en el Catálogo Nubeteca, de manera tal que, con esta publicación, se da visibilidad y acceso a su lectura desde cualquier lugar o momento y a cualquier persona que sea socia de alguna de las bibliotecas públicas municipales de la provincia, o bien de las bibliotecas de las barriadas de Badajoz y del Centro de Estudios Extremeños de la capital.

Cabe destacar que esta línea de trabajo se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 4 y 10 de la Agenda 2030, al garantizar el acceso público, equitativo y gratuito a información y recursos.