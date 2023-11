Brozas y Cáceres acogen el 'Congreso Internacional V Centenario de El Brocense'

El congreso internacional 'El Brocense o el nacimiento de la moderna filología', que se celebra los días 8 y 10 de noviembre en Brozas y Cáceres, reúne a numerosos especialistas procedentes de diversas universidades que estudiarán diferentes aspectos de la vida y obra de Francisco Sánchez de las Brozas, más conocido como El Brocense, del que se cumplen 500 años de su nacimiento.



En concreto, esta cita está organizada por el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extremadura (UEx) y el Proyecto 'El Brocense, Diego López y la exégesis del emblema: textos, interpretaciones y recepción posterior', y dirigida por los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx Luis Merino Jerez, María Luisa Harto Trujillo y Manuel Mañas Núñez.



Francisco Sánchez de las Brozas, El Brocense, nacido en Brozas (Cáceres) en 1523 y muerto en Valladolid en 1600, fue un destacado filólogo humanista y un insigne catedrático de la Universidad de Salamanca.



Sánchez de las Brozas fue, en sana competencia con Arias Montano, el humanista extremeño más universal, ya que desde el último tercio del siglo XVI era ya conocido en toda España y Europa por su erudición, talento y sabiduría, pero fue tras su muerte, durante los siglos XVII y XVIII, cuando se tomó conciencia de la importancia científica de su obra escrita, sobre todo de su colosal Minerva.



Sin embargo, El Brocense no sólo fue el gramático más importante de Europa, sino que también brilló por su erudita labor de filólogo, comentando con acierto tanto a poetas españoles como latinos, según destacan los expertos.



Así pues, el congreso se ha inaugurado este miércoles en el Convento de las Comendadoras de Brozas, su localidad natal, donde el profesor Juan Gil, académico de la Lengua y catedrático de Filología Latina, ha impartido la ponencia inaugural, tal y como informa la UEx en una nota de prensa.



En el acto, los participantes han destacado la importancia de la obra del insigne gramático y la necesidad de apostar por este tipo de iniciativas para elevar su figura al nivel de los extremeños más ilustres. Así, el director Luis Merino ha señalado que estamos ante "un humanista comprometido con la sociedad que le tocó vivir", y que este congreso trata de ahondar en las múltiples disciplinas del saber en las que participó el maestro Sánchez.



Por su parte, el presidente nacional de la Sociedad de Estudios Latinos, el profesor José María Maestre Maestre, ha hecho hincapié en la necesidad de "poner al hombre como medida de todas las cosas en un momento donde la tecnología se impone al humanismo" y felicitó a la Universidad de Extremadura por su extraordinaria labor de recuperación de la obra de El Brocense.



A su vez, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha considerado a El Brocense como "un auténtico orfebre de la lengua española". "El Brocense es una personalidad universal, como todo humanista, que debemos recordar, enseñar y difundir en todas nuestras escuelas e institutos", ha dicho Gutiérrez, quien ha recordado el apoyo de la Diputación a congresos y proyectos que "pongan en valor extremeños ilustres, esenciales para preservar nuestra memoria colectiva, saber quiénes fuimos y quiénes fueron los pioneros de nuestra cultura".



La intervención del secretario general de Ciencia e Innovación de la Junta de Extremadura, Javier de Francisco Morcillo, se ha centrado en destacar la proyección internacional de Sánchez de las Brozas y la importancia de estos congresos para poner a Extremadura en el mapa.



Mientras, la alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado Marcos, ha destacado no solo la importancia de la "vida y obra de nuestro personaje, sino también la importancia de la Brozas del siglo XVI, generando un patrimonio de gran valor cultural y turístico".



Para cerrar el acto, la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UEx, Teresa Terrón, ha felicitado al Departamento de Ciencias de la Antigüedad por la organización del evento destacando el "apoyo de la universidad a este tipo de iniciativas para llevar el conocimiento a la sociedad".



UN FACSÍMIL Y UNA EXPOSICIÓN



La Diputación de Cáceres celebra también este V Centenario del nacimiento de El Brocense con otras iniciativas como la próxima edición de un facsímil de la obra más emblemática de El Brocense, 'Minerva', y con una edición más de la exposición 'Hablan nuestros documentos', en este caso con la muestra '500 años de El Brocense'.



Respecto al facsímil, está previsto publicar el original de la Biblioteca Nacional de España y, con la colaboración de la UEx, la traducción que ya hicieron los profesores Sánchez Salor y César Chaparro, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Por otra parte, ya se puede visitar, en el vestíbulo del edificio Pintores 10, en la capital cacereña, la exposición titulada '500 años de El Brocense', en la que se pueden contemplar ejemplares de la 'Minerva', desde la primera edición de 1587, impresa en Salamanca por Renaut, hasta la de 1761, impresa en Ámsterdam por los hermanos de Tournes.



También se muestran primeras ediciones de 'Organum dialecticum et rethoricum' (Lyon, Antonium Gryphium, 1579) y de la 'Opera omnia', cuatro volúmenes con una biografía del autor por Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), publicados en Ginebra en 1766 por los hermanos de Torunes.



Cabe destacar que a éstas se les añaden otras ediciones de diversas obras y, como documento excepcional, una copia del testamento de El Brocense solicitada por José de la Serna, descendiente suyo y legitimada por Roque Manzano en 1735. Documentos todos ellos provenientes de los fondos del Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres.