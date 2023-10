El Fanter Film Festival de Cáceres se inaugura con la 'La Cosa' de John Carpenter

Ep

El festival de cine de terror Fanter Film Festival de Cáceres se inaugurará el certamen, el viernes día 27, con la reposición de la película clásica 'La Cosa' de John Carpenter, estrenada en 1982.



Carpenter adapta la novela de 1938 de John W. Campbell Jr. 'Who Goes There?' para ofrecer una pesadilla glaciar que transcurre en una lejana estación experimental en la Antártida, donde un equipo de investigación compuesto por 12 hombres descubre un extraño ser enterrado en la nieve desde hace muchos años. Se podrá ver a las 17,45 horas en el primer día de este certamen que organiza el portal abandomoviez.



Tras la primera proyección, a las 20,45 horas llega la cinta noruega 'The Innocents' (2021) que relata la historia de la pequeña Ida y su familia, que se instalan durante las vacaciones de verano en un tranquilo barrio de Oslo situado cerca de un bosque que tiene "poderes ocultos".



La jornada del viernes se cierra con la proyección de 'Terrifier 2' (EEUU, 2022) que se podrá ver a las 22,50 horas. Un año después de la ahora infame masacre de Miles County, el asesino en serie Art the Clown regresa para causar estragos en una familia en duelo.



Ya el sábado 28 de octubre, el XII Fanter Film Festival ofrece a las 17,00 horas una sesión infantil gratuita con la proyección de 'Una pandilla alucinante', "una joya del cine ochentero que hará las delicias de padres e hijos", según explica la organización en sus redes sociales y recoge Europa Press.



A las 18,45 horas llega 'Missing' (EEUU, 2023) con una trama trepidante en un thriller tecnológico que promete ser el talk del Fanter. A las 21,15 horas se podrá ver 'Sisu', ganadora del Festival de Sitges 2022; esta película coproducida por Finlandia y Reino Unido promete ser la joya del cine gore. Ambientada en Laponia en 1944 sigue a Aatami Korpi (interpretado por el laureado Jorma Tommila) en su mortal enfrentamiento contra los nazis por un preciado botín de oro.



La clausura del festival llegará con la también aclamada en el Festival de Sitges 2022, 'Speak no evil', una cinta danesa que se presenta como una sátira cruel y tremendista que explora la muerte de los buenos modales y las consecuencias impensables de la cortesía excesiva. La película se encargará de cerrar la edición de este año y se proyectará en versión original subtitulada en español.



Cabe recordar que se puede adquirir un abono para las 7 películas por solo 5 euros que incluyen el pase a cada función, palomitas y agua. Además, cada película será precedida por un cortometraje de la selección a concurso.