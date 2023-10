El valenciano Javier Castañeda, ganador del Premio Aristas de Novela Gráfica 2023 'Pang!'

Ep.



El diseñador gráfico valenciano Javier Castañeda ha resultado ganador del Premio Aristas de Novela Gráfica 2023 'Pang!', convocado por la Editorial Aristas Martínez con el patrocinio de la Fundación Extremeña de la Cultura y la colaboración de la Editora Regional de Extremadura.



La tercera edición del 'Pang!' otorga un premio de 5.000 euros e incluye la publicación y comercialización de la obra ganadora. Un galardón que ha recaído en Castañeda por la obra 'Migas', en torno a la migración y esas "migraciones forzadas" que se dieron en España del interior a la periferia después de la Guerra Civil española, contada a través de las mujeres.



El fallo del 'Pang! 2023' se ha dado a conocer en el transcurso de la inauguración del Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración (Fexti) que se celebra del 13 al 15 de octubre en el edificio 'El Hospital - Centro Vivo' de Badajoz, organizado por la Fundación Extremeña de la Cultura, en colaboración con la editora Aristas Martínez, y la Junta de Extremadura y con el apoyo de 'El Hospital Centro Vivo' de Badajoz.



Un festival que reúne a creadores de España y Portugal, entre los que se encuentra el extremeño Borja González, Premio Nacional de Cómic, que presentará 'El pájaro y la serpiente', su último libro, y en el que se desarrollarán diferentes mesas de diálogo, charlas y conversaciones entre autores y críticos sobre la actualidad de la realidad del cómic y la ilustración en la península Ibérica, el uso del cómic como elemento integrador, o los fanzines como medio idóneo para autopublicarse y descubrir nuevos talentos.



El secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino, ha participado en la inauguración del Fexti, que ha contado con la presencia del director de la Editora Regional de Extremadura, Antonio Girol, y la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez Risco, así como la diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares; el representante de Artistas Martínez, Cisco Martínez, y el divulgador y crítico de cómic Álvaro Pons, miembro del jurado de la tercera edición del Premio 'Pang!'.



En su intervención, Francisco Palomino ha felicitado al ganador del Premio 'Pang!', un galardón en relación al cual ha admitido que, como en el caso del Festival de Tebeo e Ilustración, le están "dando vueltas" y del que le han comentado que es un galardón que ya tiene "un hueco" en el panorama nacional y ha avanzado que van a impulsarlo.



Al mismo tiempo y sobre el Fexti, ha reconocido que tiene la "sensación" de que se está ante "algo muy importante" y de que están poniendo "la primera piedra para algo que va a ir a mucho más", a la vez que ha ahondado en que desde la Fundación Extremeña de la Cultura y la Junta van a poner todo su "empeño" para que "así sea", y "no solamente de palabra, también de presupuesto", además de destacar que "evidentemente" tendrán que añadirse más administraciones y encontrar más apoyos.



Y es que, como ha abundado, el sector de la novela gráfica, el tebeo y la ilustración en Extremadura está viviendo un momento "dulce" al contar la región con "grandes" nombres en este sentido, ante lo que van a hacer que no sea "puntual, sino que vaya a más" y que haya muchos chavales que vean en estos autores un "reflejo" o alguien en quien mirarse, de manera similar a lo que sucede en el plano deportivo.



PREMIO 'PANG!'



En relación al Premio 'Pang!', Cisco Martínez ha destacado que en esta edición ha recibido, entre otros, seis proyectos de "gran nivel" vinculados con la región, de los que dos han llegado a la final, mientras que del Festival Extremeño de Tebeo ha considerado que es el "germen" de lo que entienden que puede y debe ser una de las futuras citas "ineludibles" del cómic en el país, y ha resaltado la presencia de profesionales del cómic o la ilustración nacidos o residentes en Extremadura, como Borja González o Fermín Solís.



A su vez, Álvaro Pons ha indicado que galardones como los 'Pang!' ayudan a impulsar la motivación de los jóvenes autores para dedicarse al cómic y contar sus historias, además de su cuantía económica que "siempre es importante", tras lo que ha avanzado el ganador de esta tercera edición, la obra 'Migas' de Javier Castañeda, que habla sobre migraciones y de esas "migraciones forzadas" que se dieron en España del interior a la periferia, en este caso desde Castilla-La Mancha y el Levante, después de la Guerra Civil española.



Una obra "muy interesante" en torno a unos momentos "difíciles" del Franquismo y en los primeros años de la posguerra, cuando "tenías que buscarte la vida" y la manera era pasar de trabajos "difíciles", como por ejemplo la minería, a otros "más difíciles" porque "no era fácil nada", ante lo que 'Migas' narra esa historia a través de las mujeres, madres y abuelas que sostenían esas familias y veían cómo los maridos o padres iban a trabajar a primera hora de la mañana y volvían por la noche "prácticamente" sin tener contacto con ellos.



"Y lo hace, precisamente, a través de los silencios. El jurado ha querido destacar precisamente esa capacidad de narrar a través del silencio, es una obra muda, es una obra que no dice palabras, pero no necesita ninguna palabra porque los dibujos se leen, y estos dibujos son extraordinariamente expresivos", ha remarcado Pons, que ha concluido que 'Migas' cuenta la historia española a través de la de las mujeres "que no tuvieron voz, dándole a esos silencios una voz atronadora".



Por su parte, Lourdes Linares ha resaltado que creadores españoles y portugueses se dan cita en este Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración que presenta una programación "muy completa", a la vez que ha puesto en valor el tebeo y el cómic como expresión cultural y artística capaz de aportar un pensamiento crítico a la sociedad, "ya que en muchísimas ocasiones, el cómic se ha convertido en un espejo en el que nos descubrimos, pudiéndonos gustar más o menos lo que vemos, pero realmente es nuestro reflejo", ha dicho.



En declaraciones posteriores a los medios, Borja González ha indicado que en el festival presentará su nueva obra 'El pájaro y la serpiente', una historia "violenta" y "gótica" que tenía "muchas" ganas de dar a conocer en la región tras el Premio Nacional de Cómic por 'Grito nocturno', una distinción que ha supuesto un "empuje importante" para su carrera a nivel económico, así como una "reivindicación" de su manera de entender, hacer y vivir el cómic.