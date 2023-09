El teatro La Latina de Madrid abre sus puertas a 'Una rubia muy legal, el musical'

Tras cosechar un gran éxito de público y crítica en Broadway, recibiendo numerosos galardones internacionales como el Premio Oliver al mejor nuevo musical en el West End, 'Una rubia muy legal, el musical' llega hoy 29 de septiembre al Teatro La Latina de Madrid.

Un musical vibrante, lleno de ritmo y de números espectaculares que adapta la película homónima de 2001 protagonizada por Reese Witherspoon y del que ya han disfrutado millones de personas en todo el mundo.

'Una Rubia Muy Legal' cuenta con letras y música cautivadoras de la talentosa pareja Laurence O'Keefe y Nell Benjamin, un guión original escrito por Heather Hach y una coreografía explosiva que llenará el Teatro La Latina de Madrid con poder, ingenio, espectáculo y diversión.

Pero no solo eso, 'Una rubia muy legal, el musical' es una historia inspiradora en la que se habla de superación personal, de perseguir nuestros sueños y, como no, de romper los clichés establecidos.



Un elenco de altura

La actriz argentina Lucía Ambrosini es la encargada de encarnar a la protagonista Elle Woods, mientras que el cantante, actor y presentador Ricky Merino, conocido por su participación en OT y otros musicales como 'Ghost' o 'Grease' es Warner Huntington III, el ex novio de Elle Woods. Completa el trío protagonista Íñigo Etayo, conocido actor de musicales como 'Anastasia' o 'La familia Adams', que en esta ocasión encarna a Emmet Forrest.

El reparto cuenta además con Maia Contreras (Paulette Buonofonte), José Navar como Professor Callahan, Flor Lopardo como Vivienne Kensington, Paule Mallagarai como Brooke y, por supuesto, la perrita Olivia como Bruiser.

El elenco se completa con Alba Sáiz (Serena), Paula Díaz (Margot), Stella Kablan (Pilar), Berta Butinyà (Kate/Chutney), Anna Herebia (Veronica/Enid Hoops), Pablo Ceresuela (Dewey/Kyle), Óscar Domínguez (Mr. Woods/Winthorp/Reporter), Marian Casademunt (Gaelen/Linda/Mrs. Woods/Whitney), Marta Burzzichelli (Boutique Manager/ Giudice), Davide dal Seno (Lowell), Marcos Olano (Charles), Carlos Jota (Sundeep Padamadan), Carles Vallès (Aaron), Raul Pardo (Pforzheimer), Bárbara Días (Gabby), Agustina Berenguer (Cece), David Freigenedo (Grandmaster Chad/Kiki), Andrea Enrich, Elena Troyale, Sergio Campoy y Xabi Nogales (swings).

Sinopsis

La protagonista, Elle Woods, es la presidenta de la asociación de estudiantes femeninas de Delta Nu, asidua seguidora de los dictados de las revistas de moda: glamour, manicura, shopping y complementos total pink. Es impecable y siempre está de buen humor, pero aparentemente parece frívola y poco inteligente.

Su novio, Warner, descendiente de una dinastía de senadores, la abandona repentinamente porque la considera demasiado rubia y superficial.

Decidida a recuperarlo, Elle usa su encanto, ingenio e inteligencia para conseguir la admisión en Harvard, misma facultad a la que va a asistir su ex. Pero la vida universitaria está llena de trampas y dificultades, Warner ha encontrado otra novia, una morena «chica buena», y sus compañeros y profesores no la aceptan tal y como es, no la respetan y no valoran sus capacidades.

La frustración y algunas nuevas amistades la empujan a empezar a creer en sí misma, a reconocer sus habilidades y a dedicarse al estudio del derecho. Así conseguirá defender con éxito a una persona falsamente acusada de asesinato gracias a su preparación y a sus brillantes intuiciones femeninas.

El musical aborda grandes temas, rompe con los prejuicios y discriminaciones, enseña que la personalidad no tiene por qué ser aniquilada para ser respetada en ambientes de trabajo o de estudio, y subraya el poder de la solidaridad femenina y la importancia de creer en uno mismo.