La nueva directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres apuesta por internacionalizarlo

Ep.



La directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres, la portuguesa Sandra Guimarães (Oporto), ha señalado que se abre un nuevo capítulo en la historia de este centro de arte contemporáneo, inaugurado en febrero de 2021, en el que se buscará la internacionalización con un proyecto "dinámico" y "experiencias transformadoras", en las que se interactuará en red con museos de otros países para dar a conocer la colección de Helga de Alvear a todo el mundo.



Guimarães es la primera persona en ocupar la dirección del museo cacereño tras ganar el concurso público internacional la pasada primavera, y este miércoles ha sido presentada en un acto al que ha asistido la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; la coordinadora del museo, María Jesús Ávila, y la propia Helga de Alvear que, a sus 87 años, ha mostrado su satisfacción por ver cómo su proyecto continúa creciendo con esta nueva incorporación.



También han asistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y la representante de la Universidad de Extremadura, Teresa Terrón, así como otras personalidades, como Toño Pérez y José Polo, del restaurante Atrio, y representantes de la Asociación de Amigos del Museo Helga de Alvear, que han querido dar la bienvenida a la nueva directora.



La consejera de Cultura ha destacado el esfuerzo que tanto Helga de Alvear como las instituciones extremeñas han hecho para abrir en Cáceres un museo tan importante como éste, que ha colocado a Extremadura en el circuito del arte de vanguardia.



Por su parte, Sandra Guimarães, ha dicho que se trata de un proyecto "increíble" que se debe a la "tenacidad" de Helga de Alvear y al "compromiso" de las instituciones extremeñas, que apostaron por poner en marcha un museo que destaca no solo por el contenido, sino por el continente creado por el arquitecto Emilio Tuñón, con una construcción "flexible e inspiradora".



"Este museo debe ser un instrumento crítico", ha apuntado la nueva directora que quiere crear un espacio "dinámico" y abierto a toda la ciudadanía para implicar a la sociedad en la evolución del centro, además de propiciar encuentros de artistas, e intercambiar exposiciones de obras con otros museos para traspasar fronteras.



Así, la nueva directora del Museo Helga de Alvear trabajará por un museo centrado en la cooperación con artistas y la participación ciudadana. "Hay que seguir replanteándose el papel del museo como una institución crítica que se transforma, al tiempo que desarrolla una comunidad de relaciones. Un museo abierto al mundo y sin compartimentos, un verdadero instrumento crítico que permite el contacto directo entre el artista, el público y la sociedad", ha asegurado Guimarães.



Recién incorporada a la institución, Guimarães empezará a trabajar en el programa para los próximos meses, pero ya ha adelantado que finalizada la exposición 'Escribir todos sus nombres' el Museo Helga de Alvear acogerá una exposición temporal dedicada al artista portugués Carlos Bunga.



La directora ha contado que visitó por primera vez el museo en octubre de 2021, pocos meses después de su inauguración, y se quedó "muy impresionada" e interesada al ver un proyecto "ambicioso" con el que se identificó. "Además, sentí una buena energía en la ciudad y me ha encantado porque volví una segunda vez pasado un mes en ese mismo año y la verdad es que me interesó mucho el contexto", ha relatado.



Aunque piensa que la colección de Helga de Alvear, compuesta por unas 3.000 obras, es conocida mundialmente, Guimarães cree que "siempre se puede hacer más" y ahora se trata de consolidar este proyecto artístico más allá de las fronteras españolas, a través de exposiciones en otros países y también traer aquí obras de otros museos.



"Tendremos que definir estrategias, el museo va a crecer seguro y poco a poco trabajaremos para que todos los retos que nos planteamos con el patronato y con el proyecto que presenté sean una realidad", ha destacado.



SOBRE SANDRA GUIMARÃES



La carrera de Sandra Guimarães en las artes visuales abarca alrededor de 20 años e incluye cargos como la Dirección Artística de Bombas Gens Centre d'Art, (Valencia), entre 2020 y 2023. Ha sido curadora en el Museu Serralves (Oporto, Portugal) entre 1998-2010, así como directora fundadora de programas en Remai Modern (Saskatoon, Canadá), entre 2015-2019.



Su formación profesional incluye un Máster en Historia del Arte y Arqueología (especialización en Arte Moderno y Contemporáneo), así como un Máster en Gestión Cultural, ambos de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).



Sandra Guimarães fue seleccionada como nueva directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres tras ganar el concurso público internacional iniciado en noviembre del 2022 y cuya resolución tuvo lugar hasta finales de mayo de 2023.



La comisaria y gestora portuguesa, que se incorpora ahora al museo cacereño tras cerrar su etapa en Bombas Gens, fue seleccionada tras un proceso selectivo en el que los candidatos debían presentar un Proyecto de Dirección para el Museo Helga de Alvear que abarcara los próximos cuatro años.