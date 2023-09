Actividades de cine llegan a la Biosfera del Tajo Internacional con Periferias 3.0

El certamen Periferias 3.0 llevará muestras de cine itinerante, talleres de cine documental y laboratorios de innovación a cuatro municipios situados en la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional con el objetivo de acercar la cultura al medio rural y potenciar la cooperación transfronteriza.



En concreto, el Ayuntamiento de Cedillo junto con el Festival Internacional de Cine Periferias, en colaboración con los municipios de Herrera de Alcántara, Carbajo y Salorino ponen en marcha este proyecto cultural "pionero que nace con la voluntad de seguir descentralizando y capitalizando la cultura en el ámbito rural, además de seguir potenciando la cooperación transfronteriza con Portugal".



Así lo ha señalado la diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elizabeth Martín, durante la presentación del programa que, tal y como ha añadido, "impulsará el turismo de la zona través de las numerosas actuaciones itinerantes -alrededor de 30- que se llevarán a cabo".



En concreto, junto a la diputada de Turismo han estado también la teniente de alcalde de Cedillo, Águeda Rodríguez, la directora del programa Paula Duque y el cineasta Beltrán Pérez. La primera de ellas ha definido el festival como "un punto de referencia a ambos lados de La Raya, un festival necesario e imprescindible para el mundo rural".

Además de destacar los objetivos que se pretende conseguir con Periferias 3.0, como son el de impulsar la cultura en el medio rural, sus prácticas culturales, saberes y tradiciones, y de fomentar la participación ciudadana, la innovación y la sostenibilidad ambiental se ha referido, especialmente, a su papel para "continuar estableciendo y solidificando lazos de cooperación transfronteriza".



"Portugal está siempre muy presente, numerosos son los vecinos y vecinas que acuden cada fin de semana a nuestros municipios, de la misma manera que nosotros nos acercamos a los suyos. Es por eso que la cultura portuguesa está ya en la nuestra y el festival que hoy presentamos es necesario", ha explicado.



Por su parte, la directora del festival, Paula Duque, ha explicado que el proyecto está impulsado por el ayuntamiento de Cedillo y el festival de cine internacional Periferias que en una década de trabajo ha acogido a cerca de 60.000 personas, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



"Ahora, como evolución natural de este evento, nace Periferias 3.0 Cine, Ciencia y Cultura que tiene la ambición de convertirse en el epicentro de una nueva forma de vivir y entender la cultura en los pueblos del Tajo Internacional", ha añadido.



Duque ha explicado que el proyecto se desarrolla en torno a tres pilares fundamentales: una muestra de cine itinerante, un taller de cine documental y un laboratorio dirigido a profesionales de la cultura. "El objetivo común es establecer encuentros transdisciplinarios que vinculen el cine, el arte y la ciencia en torno a la era del desarrollo sostenible y las nuevas alianzas", ha concluido.



"PILARES" DEL FESTIVAL



La muestra de cine itinerante se centrará en llevar a lugares emblemáticos y pueblos de menos de 600 habitantes, donde no existen salas de cine, muestras de películas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con ello se pretende fomentar la reflexión y el debate y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de conservar la biosfera.



Con el taller de cine documental se busca promover la participación ciudadana y prácticas sostenibles en el mundo audiovisual, al tiempo que se fomenta la industria cinematográfica y se promueve la cinematografía europea. Este taller también ayudará a acercar posibles vías de financiación para la industria cinematográfica.



Lab Cutlural del Tajo Internacional es un laboratorio cultural y de innovación que involucrará a artistas, profesores, escritores, trabajadores culturales, científicos, etc, con el objetivo de promover la interdisciplinariedad. Incluirá mesas redondas, talleres participativos y formación.



Periferias 3.0 cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres en su apuesta por el medio rural y la consolidación de proyectos transfronterizos. También ha recibido el apoyo de la Unión Europea con fondos NextGenerationEU dentro del marco de las ayudas públicas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, y de la Junta de Extremadura.