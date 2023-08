Estivalia en Santiago de Alcántara, Torremenga, Villar del Pedroso, Tiétar y Alagón de Río

De esta forma, Estivalia llega esta semana a Santiago de Alcántara, Torremenga, Villar del Pedroso, Tiétar y Alagón del Río.



La XXXV Edición de este certamen entra prácticamente en su recta final con propuestas que van desde el rock hasta el pop electrónico pasando por el flamenco-pop, que ofrecerán grupos como Farragua, Shara Pablos, Solaris, Fônal y Tamara Alegre.



La primera parada de Estivalia será este miércoles 30 de agosto en la plaza de España de Santiago de Alcántara (23,00 horas) con la actuación de la banda placentina Farragua. Formada en 2014, cuenta con un par de discos en el mercado.



Con su primer disco 'Ahora sí que estamos bien' (2014) estaba formado por 9 temas entre los que cabría destacar Donde está el cielo, Siete días sin comer, Tan diferentes, Tu amapola o la homónima Farragua, realizaron 60 conciertos, presentando dichas canciones por toda la geografía española y se les pudo ver por Madrid, León, Murcia, Santander, Salamanca, Cáceres, etc.



En su último disco, 'Ver, oír y cantar', que vio la luz en 2019, con temas inspirados en la vida misma, la banda regresa a los escenarios con temas basados en sus propias experiencias vitales.



Ya el viernes, 1 de septiembre, Shara Pablos actuará en Torremenga, a las 21,30 horas. Artista cacereña creada a sí misma, en noviembre de 2021 sorprendió con 'Volvamos a empezar', un tema de gran sensibilidad con el que fue finalista en el Festival de la Canción de Extremadura.



Actualmente, Shara Pablos acaba de lanzar al mercado su primer álbum titulado 'Cicatrices', un disco autoeditado, con siete temas de su autoría y donde también ha formado parte de la producción musical de cada uno de ellos.



Villar de Pedroso disfrutará el sábado, 2 de septiembre, de la artista Solaris (plaza de la Iglesia, 23,00 horas). Solaris nace en 2009 con su primer EP 'New Solaris'. En este proyecto, Chuli trata de volcar todas sus influencias musicales en torno al britpop, buscando un sonido propio y reconocible, con reminiscencias de los 80 y 90, Blur, The Verve, the Smiths, Joy Division, The Cure...



El directo de Solaris es el punto fuerte de la banda. Un espectáculo en el que se mezclan rabia y emotividad, potencia y diversión, contundencia y sobre todo, elegancia.



Ese mismo día y a la misma hora en la Plaza Mayor de Tiétar actuará Fônal, un dúo cacereño formado en 2015 por Inma González (sintes y voces) y Alfonso Búrdalo (guitarras, producción y voces). Sus influencias van desde Pet Shop Boys y Depeche Mode hasta The Smashing Pumpkins y The Cure. Su disco más reciente lleva como título 'Broncodilatador'



Su sonido ecléctico y sus letras inteligentes en español viajan entre la electrónica bailable, el pop hedonista y el folk más intimista. Habitual en los programas de Radio 3 desde su primera maqueta, su trayectoria convierte a Fônal en una de las propuestas extremeñas más reconocidas fuera de su región.



El domingo, 3 de septiembre, Estivalia llega a Alagón del Río con el flamenco-pop de Tamara Alegre que podrá escuchar en la Plaza de los ríos, a las 22,00 horas.



Su carrera empezó a la edad de 9 años, de manos del cantor cacereño Simón, El Niño de la Ribera, destacando rápidamente en el cante saetero. Con once años aborda su carrera artista participando en numerosos festivales de flamenco y saetas compartiendo escenario con artistas como La Familia Vargas, La Sallago, Elu de Jerez, Hermanas cala, Kiki de Castilblanco, Javier Conde, María Toledo, Julián Estrada o José Merce.



Tamara se presenta dentro de este nuevo camino del pop-flamenco como una artista en plena madurez musical y personal, segura de sí misma, que se ha desligado del corsé impuesto por la ortodoxia, informa la diputación cacereña en nota de prensa.