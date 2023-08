La 37ª edición del Festival de Alcántara se cierra con un aumento de espectadores del 15%

Una versión de Fernando Sansegundo de 'El Amor enamorado' de Lope de Vega, interpretado por Juan de la Vera y Teté Delgado, puso el broche este pasado domingo, 6 de agosto, a la 37ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres).



En concreto, ha sido una edición que ha superado la cifra de los 8.000 participantes en sus diferentes actividades, entre ellos los 5.000 espectadores de las obras representadas en el Conventual de San Benito y La Corredera, lo cual supone un incremento del 15% en el número de entradas vendidas con respecto al año anterior.



"El balance que hacemos es muy positivo por la calidad de los montajes y de todas las actividades desarrolladas, y también por la respuesta del público, por lo que estamos satisfechos", ha indicado el director del certamen, Francisco Palomino.



En total se han celebrado una treintena de acciones en estos cinco días en los que unas 180 personas han trabajado intensamente durante toda la semana para convertir nuevamente a Alcántara en un "referente cultural de primer nivel", tal y como informa certamen en una nota de prensa.



El balance se ha realizado después de que concluyera el Festival con Lope de Vega, uno de los grandes del Siglo de Oro, y "El amor enamorado", una pieza en la que la voluntad de los hombres triunfa sobre el designio de los dioses, sobre sus caprichosos engañosos, sobre sus flechas del amor, y donde las envidias y los celos terminan fracasando.



Teté Delgado y Juan de Vera protagonizan este clásico versionado por Fernando Sansegundo en el que, al final, en cuestiones de amor ha de mandar el pálpito de los corazones por encima del capricho de los dioses.



'ÑOÑA INÉS'

Por su parte, la programación Off del festival se ha cerrado en la Corredera con la representación de "Ñoña Inés" con un ángel de amor inocente y de belleza espiritual que tiene todo aquello que a Don Juan le falta, lo que la convierte en su perfecta antagonista.



Un espectáculo que "rompe todas las reglas" y en el que no se sabe dónde empieza el personaje y dónde acaba la actriz, en este caso Nuqui Fernández.



Al mismo tiempo, el Festival de Alcántara ha contado en esta edición número 37 con un día más de programación lo que ha permitido disfrutar de cuatro obras en el escenario de El Conventual y cinco en el de La Corredera consolidando a Alcántara como un referente del Teatro.



Cabe recordar que la 37ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizada por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, además de la colaboración de Hospederías de Extremadura, Oeste energía solar-comunicaciones, Fundación Iberdrola España y la ONCE.