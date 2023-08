El Festival de Cine Periferias regresa a la Raya entre los días 11 y 19 de agosto

El Festival de Cine Periferias regresará a distintas localidades de la Raya entre los días 11 y 19 agosto con trabajos cinematográficos internacionales hechos y protagonizados por mujeres, así como música, rutas, arte, historia, debate y divulgación.



En concreto, la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres y diputada de Servicios de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, ha participado este viernes en la presentación de este programa cultural transfronterizo.



Ante los presentes, la responsable ha destacado que, entre los objetivos de dicho programa, destaca el impulso del desarrollo de las comunidades con las que trabaja, el fomento al acceso a una oferta cultural relevante y la creación de redes de cooperación y vecindad, a la vez que se contribuye al debate sobre temas vitales como el medioambiente y los derechos humanos.



Además, ha puesto en valor que la Diputación Provincial apoya a este festival desde su creación. "Tenemos la oportunidad de que el Festival Periferias lleve el cine y no cualquier cine sino el cine de autor, un cine de gran calidad, en torno a un mensaje cada año; este año se centra en el mensaje de mujer e igualdad", ha expuesto.



De la misma manera, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres ha recalcado su carácter internacional, que brinda una oportunidad de intercambio cultural, ideas y valores, además de mostrar el papel importante de las mujeres en este ámbito (sector audiovisual).



"Es necesario el empoderamiento de la mujer, que contribuyamos entre todos a superar los estereotipos de géneros y las administraciones tienen que apoyar este tipo de temáticas", ha subrayado.



Asimismo, Esther Gutiérrez ha hecho mención al marco geográfico en el que se desarrollan las distintas actividades del programa, el Tajo Internacional, una de las "joyas en la provincia de Cáceres", lo que da la oportunidad de promocionar los pueblos, el territorio y la riqueza cultural y patrimonial no solo de cara al exterior sino también entre los municipios.



En ese sentido, ha recordado que uno de los objetivos de la Diputación de Cáceres en sus proyectos de desarrollo es trabajar la identidad de los territorios y, "sin lugar a dudas", este estival contribuye a ello, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



Por otro lado, en la rueda de prensa también han intervenido la directora del festival, Paula Duque, el vicepresidente de la cámara municipal de Marvão, Luis Costa; el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, y el director del Museo Vostell, José Antonio Agúndez.



PERIFERIAS, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE



Organizado por la Asociación Cultural Periferias (Portugal) y la Asociación Gato Pardo (España), en su undécima edición el Festival Periferias sigue apostando por una "cultura descentralizada y relevante", así como por la creación de nuevos públicos.



De este modo, del 11 al 19 de agosto, se sucederá una amplia programación con cine, música, rutas, arte, historia, debate y divulgación, en una edición en la se podrá ver el mejor cine internacional protagonizado y dirigido por mujeres.



Los escenarios principales de la programación de Periferias estarán situados en Marvão, Beirã, Valencia de Alcántara, La Fontañera, la ciudad romana de Ammaia, Castelo de Vide, San Vicente de Alcántara, Galegos y Malpartida de Cáceres, espacios que en muchas ocasiones no serán los habituales. A estos hay que incluir las extensiones del festival en Brozas (6 y 7 de agosto) y Salorino (16 de agosto).



La ceremonia inaugural del Festival Periferias será el viernes, 11 de agosto, en el Castillo de Marvão, con la proyección de 'Alma viva', de la guionista y directora portuguesa Cristèle Alves Meira y actuaciones de música en vivo.



Por su parte, la clausura tendrá lugar el 19 de agosto en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres con una visita guiada y la ceremonia de entrega del Premio Internacional Tejo/Tajo Reserva de la Biosfera Transfronteriza a la película ganadora de esta edición del Festival de Cine Periferias.



En esta oportunidad también habrá una proyección, que en esta ocasión será un homenaje al director de cine Carlos Saura, con la película documental 'Las paredes hablan'.



Como puntos relevantes de la undécima edición, se destaca la participación de Komina Film a Rojava (Comuna de Cine de Rojava), proyecto que nace en 2015 con cineastas locales e internacionales que busca atraer la cultura a Rojava, región autónoma kurda del noreste de Siria.



Finalmente, también sobresale la proyección de la película española '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola, ganadora de la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga 2023.