Canal Extremadura emitirá el Festival Itinerante de Músicos en Movimiento

Canal Extremadura emitirá un año más el Festival Itinerante de Músicos en Movimiento FIMM 2023, organizado por la Diputación de Badajoz y en el que se darán cita una quince de artistas y músicos de la provincia pacense.

Así pues, desde este viernes, 4 de agosto, a las 23:45 horas, y durante las siguientes siete semanas, se podrá ver a artistas como Chloe de la Rosa, Willy Wilazo, Jorge Navarro, Iberian Big Band, The Black Suited Ladies, Badafolk o Rack Rolls and The Remayteds.

En total quince artistas y músicos de la provincia de Badajoz que intervienen en este festival que se celebra en las localidades de Zafra, Llerena, Campanario, Villanueva de la Serena y Fuente de Cantos, según informa el canal autonómico en una nota de prensa.

El Festival Itinerante de Músicos en Movimiento tiene como objetivo ser una plataforma de difusión para los músicos de la región y hacer llegar a los extremeños propuestas musicales seleccionadas por su "calidad e innovación".

Además, en el programa de este año se ha tenido en cuenta la paridad o igualdad de género, buscar nuevos grupos jóvenes y contar con músicos de la región que trasciendan del folklore extremeño y se hagan eco de otras culturas.

"El medio de comunicación autonómico quiere así cumplir su misión de servicio público difundiendo la cultura de la comunidad en toda su variedad y riqueza, acercar la música a los grandes públicos y afianzar la identidad regional", ha sentenciado el ente público.