Esther Merino estrena 'En tierra de hombres' en el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz

La cantaora extremeña Esther Merino estrenará este jueves, 6 de julio, en el marco del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz su nuevo espectáculo 'En tierra de hombres', en el que se la ve "fuera de confort" y acompañada de piano o trompeta para reivindicar el papel de la mujer en el flamenco, así como para hacer un homenaje a los hombres.



El concierto, que tendrá lugar a partir de las 23:30 horas en el Auditorio Ricardo Carapeto, se celebra después del que ofrecerán 'Supertrío', formado por la cantante portuguesa Cuca Roseta, el guitarrista malagueño Daniel Casares y el músico Jorge Pardo, que ofrecen un espectáculo que representa la mejor combinación de fado y jazz-flamenco español a las 22:00 horas. El precio único de la entradas oscilan entre los 15 y los 30 euros.



Esther Merino ha explicado en su intervención en la presentación de este espectáculo en el Teatro López de Ayala que ha querido unir en el mismo las sensaciones vividas durante estos años de trayectoria y ser capaz de transmitirlas y que se la vea "fuera de confort", y "no la que han visto siempre acompañada de un guitarrista" y a veces con palmeros o sola con un guitarrista.



Y es que, como ha remarcado, también puede estar acompañada al piano o por una trompeta y hacer "flamenco moderno" para atraer a más gente y sobre todo a los jóvenes, a la vez que ha reconocido que, después de ganar la Lámpara Minera el pasado año, ha querido "dar un giro de 180 grados" a su carrera y unirse y estar con gente que le transmita otra forma de ver y sentir el flamenco.



Siete hombres le acompañan en este espectáculo y todos ellos llevan "muchísimos" años trabajando con gente de la talla de Miguel Poveda, José Mercé o Esperanza Fernández, ha señalado, junto con que es su equipo, con el que no canta si no que le hacen cantar y disfrutar en el escenario, y es el que ha elegido para este espectáculo que estrena este jueves, y sobre cuyo nombre ha apuntillado que reivindica el papel de la mujer en el mundo del flamenco.



Al mismo tiempo, busca hacer un homenaje al hombre, al hilo de lo cual ha explicado que desde que empezó a cantar sus maestros en su mayoría han sido hombres, o que cuando se presentaba a sus primeros concursos eran varones los que siempre le han rodeado y le trataban como una hija o nieta y le daban tranquilidad o consejos, así como que "nunca" le han puesto "impedimentos, ni en ningún concurso ni en ningún festival, todo lo contrario" porque "siempre" ha tenido su ayuda.



Por su parte, el director del Teatro López de Ayala, Ángel Luis López, ha destacado de Esther Merino que se hizo en 2022 con la Lámpara Minera en la 61º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión; y ha recordado su trayectoria con sus primeros pasos en la Fundación de Cristina Heeren en Sevilla o su primera actuación profesional en Alburquerque.



Después de "muchísimo recorrido", protagoniza este jueves 'En tierra de hombres', que Merino "lidera" y comparte junto a siete hombres, que son Niño Seve a la guitarra; Nacho Loring al piano y trompeta; Dani Bonilla con los coros, palmas y dirección musical; Roberto Jaén, coros y palmas; Javier Teruel 'Claketa', percusión; Choro Molina al baile y Rafael Ruiz 'El Bomba' al cante, estos dos últimos invitados especiales.



Por su parte, 'Supertrío' es un espectáculo que irrumpe en la escena musical como una evolución extemporánea del mejor jazz-flamenco español y la unión del fado. El virtuosismo del guitarrista malagueño Daniel Casares sale al encuentro de la "inconfundible" sonoridad del veterano jazzista Jorge Pardo.



Juntos penetran en la máquina del tiempo para revisitar por primera vez la Belle Epoque del jazz-flamenco, protagonizada por figuras míticas como Pedro Iturralde, Paco de Lucía, Camarón de la Isla o el propio Pardo. Los dos músicos españoles llegan al Festival de Flamenco y Fado de Badajoz acompañados de Cuca Roseta, fadista, compositora portuguesa, considerada una de las voces más importantes de la nueva generación del fado.