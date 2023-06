El Museo Helga de Alvear de Cáceres estrena nueva exposición: 'Escribir todos sus nombres'

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres ha estrenado una exposición temporal titulada 'Escribir todos sus nombres' que saca a la luz medio centenar de obras realizadas por una quincena de mujeres artistas pertenecientes a la Colección Helga de Alvear, que podrá visitarse hasta el 29 de octubre.



Concretamente, a través de esta muestra, coproducida por el PalaisPopulaire de Berlín, se pueden ver trabajos de algunas de las principales referentes del arte español de las últimas décadas, como Dora García, Cristina Iglesias, Esther Ferrer, Soledad Sevilla, Ángela de la Cruz o Elena Asins, entre muchas otras.



Así pues, 'Escribir todos sus nombres' no solo alude a la necesidad de visibilizar a mujeres artistas, sino que además propone una genealogía entre tres generaciones de creadoras que "narran" el mundo en femenino proponiendo nuevas formas de mirar y habitar.



La muestra ofrece una lectura de un capítulo apasionante pero poco conocido del arte contemporáneo y permite trazar nuevas genealogías en el arte de nuestro tiempo desde lo femenino. A través de 6 ejes temáticos, las artistas "escriben" números, partituras, tejidos, melodías, paisajes y reflexiones.



La exposición, que recoge en un mismo espacio los minuciosos trabajos de Elena Asins y Esther Ferrer, crea un diálogo entre los nudos de Aurèlia Muñoz y las fotografías de Eva Lootz o cuestiona los cánones del lenguaje mediante los trabajos de Ángela de la Cruz y Erlea Maneros Zabala, vincula tres generaciones de artistas que proponen nuevas formas de mirar y habitar.



Además, a través de obras vinculadas a ámbitos tan diversos como la poesía, la lingüística, la música o la arquitectura, es posible percibir las profundas transformaciones protagonizadas por las mujeres en la realidad política, social y cultural española desde los años setenta hasta la actualidad.



Entre las obras que forman parte de la muestra, se incluyen algunas piezas recientemente adquiridas por Helga de Alvear, que no se habían expuesto con anterioridad en el Museo de Cáceres, como por ejemplo una gran serie de 177 pinturas de Soledad Sevilla (de las que se exponen 123), dos maquetas de la artista Esther Ferrer o una llamativa "frase de oro" de Dora García que abre la muestra y para cuya ejecución se han utilizado 236 hojas de pan de oro de 23,75 Kilates. Del total de las obras en exposición, el 50% nunca antes se habían exhibido.



El título, que proviene también de una frase de la artista Dora García, refleja la imposibilidad de incluir en la muestra a todas las artistas presentes en la Colección Helga de Alvear, pero también, en palabras de la comisaria, Lola Hinjosa, "es deseo de escribir todos sus nombres, uno a uno, en las páginas de lo que algunos llaman historia".



La muestra, que cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Alemania y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha sido presentada este jueves en el museo cacereño con la presencia de Helga de Alvear, la comisaria Lola Hinojosa, el director de Bibliotecas y Patrimonio Cultural de la Junta, Francisco Pérez Urban, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, entre otros.



Mateos ha destacado que el Museo Helga de Alvear "es un absoluto orgullo para Cáceres, tanto en su contenido como en su continente". "Cáceres debe estar a la altura de un museo de este nivel. Debemos caminar de la mano. Yo me comprometo a hacer todo lo posible porque los cacereños nos subamos con decisión a este tren y nos situemos en la vanguardia de España en otros muchos sentidos", ha dicho el regidor cacereño, que ha agradecido la generosidad de Helga de Alvear.



Finalmente, también ha intervenido Francisco Pérez Urban, Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, que ha destacado el papel de las mujeres en el arte y en todas las facetas de la vida, según informa el museo cacereño en una nota de prensa.



MUSEO HELGA DE ALVEAR



Cabe recordar que el Museo Helga de Alvear de Cáceres abrió sus puertas el 25 febrero de 2021 en el edificio de nueva planta diseñado por el arquitecto Emilio Tuñón, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2022. Es espacio creado a medida para albergar la Colección Helga de Alvear, considerada como una de las colecciones de arte contemporáneo internacional más importantes de Europa.



Desde que el nuevo Museo de Arte contemporáneo Helga de Alvear abriera sus puertas en Cáceres hace dos años la institución ha conseguido situarse como uno de los mejores museos de España. Así lo reflejan los numerosos premios y galardones, las cifras de visitantes (más de 100.000 anuales, en una ciudad que no supera los 96.000 habitantes) y las positivas evaluaciones sobre el Museo de medios y expertos (el Helga de Alvear se encuentra entre los 15 mejores proyectos culturales de España según el informe del Observatorio de la Cultura).



El que antes fuera el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, inaugurado en 2010 y cuya sede se limitaba a un edificio modernista rehabilitado, pasó a denominarse Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, una institución cultural que permite cumplir el sueño de su impulsora: acercar el arte contemporáneo a la sociedad actual y a las generaciones venideras.



Con más de 3.000 metros cuadrados de espacio expositivo y casi 8.000 metros cuadrados de superficie, el Museo Helga de Alvear cuenta con una extensión adaptada a las necesidades de la amplia y diversa colección de la galerista y coleccionista que generosamente donará a la ciudad las obras que ha ido adquiriendo durante toda una vida y que reflejan su pasión y compromiso con el arte de nuestro tiempo.



Por otro lado, además de la exposición de la Colección Helga de Alvear y un completo programa de actividades para todos los públicos, el Museo ofrece una programación de exposiciones temporales como las que nos ocupa y que han marcado el carácter de la institución durante la última década.