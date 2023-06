Músicos en Movimiento 2023 recalará en cinco localidades de la provincia de Badajoz

Ya está todo listo para que arranque el programa Músicos en Movimiento 2023, que organiza el Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz y que este año visitará cinco localidades de la provincia pacense, en las que actuarán quince grupos y artistas individuales.

Así lo ha avanzado este jueves el organizador del programa, Óscar Elías, quien durante una rueda de prensa ha detallado las localidades y grupos que participarán en el evento. La cita comenzará el 15 de julio en Zafra con Chloe Delarosa, The Black Suited Ladies e Iberian Big Band; después proseguirá en Llerena, el 21 de julio, donde actuarán Four Women Quartet, Rack Rolls & The Remayteds, y Badafolk.

Ya en agosto, en Campanario, el día 11, estarán Pelujáncanu, The Presvicious, e Hijos del Levante; el 19 le tocará el turno a Villanueva de la Serena con Sü, Manuel Alienígena, y Willy Wylazo; y finalizarán los festivales en Fuente de Cantos el 26, con Jorge Navarro, Kiqui Alegre y Aurum.

Cabe destacar que todos los conciertos comenzarán a partir de las 22:00 horas. Además, tres de los festivales, Zafra, Llerena y Villanueva de la Serena llevan por lema 'Jóvenes Músicos en Movimiento', 'Músicas en Movimiento' y 'Músicas del Mundo', respectivamente.

Por otro lado, y como novedad de cara a este año, en todas las localidades participará un luthier que crea instrumentos con distintos elementos y que, además de su propio stand, subirá al escenario para hacer una demostración de su música, según informa la Diputación pacense en una nota de prensa.

Cabe destacar que uno de los municipios en los que recalará este verano 'Músicos en Movimiento' es Llerena. Su alcaldesa, Juana Moreno, ha precisado que este programa encaja con la apuesta del equipo de Gobierno de "cultura y música para todos y todas y, además, detrás de la cultura hay una reactivación de la economía local".

Por su parte, el diputado de Cultura y Deportes, Francisco Martos, ha hecho un paralelismo entre La Barraca, grupo creado por la Institución Libre de Enseñanza, y la labor de la Diputación de llevar la cultura a los pueblos de la provincia, "que no se limita al teatro sino que apuesta también por la danza, música, circo flamenco, etc.".

Finalmente, según informa la Diputación pacense en una nota de prensa, una de las artistas participantes, Raquel Calderón, vocalista de Rack Rolls & The Remayteds, ha considerado que ésta es una oportunidad para las bandas emergentes.