Fundación CB recuperará la cubierta del Convento de las Carmelitas Descalzas de Badajoz

Fundación CB aportará 60.000 euros para recuperar una parte de la cubierta del Convento de las Carmelitas Descalzas de Badajoz, la "más urgente" y "afectada" y en concreto una de las 12 que conforman toda la cubierta del convento que abarca una extensión de 1.437 metros cuadrados en pleno Casco Antiguo de la ciudad.



En este sentido, la priora del convento, Patricia Eugenia Mejía, ha detallado que las instalaciones del convento presentan una "gran necesidad" y "de manera prioritaria" la cubierta del costado norte-oeste, que da a las calles Arco Agüero y López Prudencio, con un deterioro y hundimiento por daños en la estructura de dicha cubierta.



En primer lugar, ha puntualizado, lleva casi 300 años construida y en segundo ha sido afectada por las termitas y carcoma que ocasionaron la fractura de varios soportes, generando un "peligro" para quienes habitan en el convento y que les ha obligado a desocupar la segunda planta y acomodarse en la primera. Para las monjas, se trata de una "gran necesidad" dado que están "preocupadas" por los efectos que pueda tener el desplome de la cubierta y los daños que ya está ocasionando la humedad de los muros, construidos con tierra y ladrillos.



De este modo, la priora ha querido manifestar su "más sincero agradecimiento" a Fundación CB por formar parte en la solución de esta necesidad y verse beneficiadas por su "generosidad" al hacerse cargo de una parte de 12 que conforman toda la cubierta del convento, en el que residen 12 monjas "bajo la mirada de casi tres siglos de existencia", y para las que es una misión vivir entregadas a Dios en esta casa y, por tanto, cuidar de ella con los arreglos que están a su "alcance", parte de su labor, para que no se deteriore.



Así lo ha señalado durante su intervención en la firma de un convenio de colaboración entre Fundación CB y la Orden de las Carmelitas Descalzas en la iglesia de este convento, con la presencia del presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez; el patrono de dicha fundación, Felipe Jaraquemada, y el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga.



De este modo, la finalidad de este acuerdo es reflejar los esfuerzos que Fundación CB empleará en la reparación de la cubierta del histórico Convento de las Carmelitas Descalzas en Badajoz. Para Fundación CB, es importante contribuir en la rehabilitación de este edificio situado en la calle José López Prudencio, cuya institución data del año 1733 y que conserva en su interior una iglesia de gran riqueza ornamental, procediendo casi todos sus elementos del siglo XVIII.



Al mismo tiempo, pretenden apoyar la continuidad de la labor social que las hermanas de la Orden desarrollan en la actualidad, como ha explicado Emilio Vázquez, que ha destacado que esta fundación demuestra también su interés por la conservación y rehabilitación del Casco Antiguo de Badajoz, desde el punto de vista social y cultural, a través de este tipo de actuaciones que ponen en valor el patrimonio de la ciudad.



UN "TESORO" DE MÁS DE 300 AÑOS



Del mismo modo, Emilio Vázquez ha trasladado "con humildad" a Celso Morga que "no son competencias" de la fundación que preside y que son "muchas veces" las que acuden a ellos rectores de determinadas instituciones porque se ha venido abajo un retablo, ha ejemplificado, pero que desde Fundación CB no pueden "afrontar eso", y defienden que "un tesoro de más de 300 años no se puede dejar caer" y que hay otras instituciones "muchísimo más importantes" que podrían "afrontarlo".



A su vez, Celso Morga ha reconocido que Emilio Vázquez "lleva razón" y que van entre todos "a afrontar esta emergencia", junto con que se trata de edificios tan antiguos que "cuando menos lo piensas llega una emergencia de este tipo", al hilo de lo cual ha señalado que las monjas hacen su labor y "merecen" que, entre todos, pongan su "granito de arena" para que "estén bien y no se les caiga el tejado", como también ha puesto en valor la importancia de este patrimonio de la ciudad.



De este modo, ha agradecido la labor de Fundación CB y ha avanzado que también el Obispado "pondrá su grano de arena" y pedirán "por todos los sitios" para afrontar este "problema", como esta cubierta cuya reparación total podría suponer una cuantía de unos 900.000 euros como ha precisado la madre Patricia.



Por su parte, Felipe Jaraquemada ha incidido en que hace años que conoce y tiene una relación "fluida" con la comunidad de las hermanas carmelitas descalzas y "lógicamente" con la madre Patricia, y en que en varias ocasiones han comentado las necesidades que tenían y, desde que es patrono de Fundación CB, ha buscado la posibilidad de que les ayudasen, algo que comentó con el presidente y el director general "teniendo una muy favorable acogida para hacerla realidad".



En una reunión con la madre Patricia, ha agregado, concretaron dichas necesidades, entre ellas un pasillo que se moja cuando llueve, puertas en mal estado o humedades en algunas paredes, pero que sin embargo "de buenas a primeras" se presenta la "urgente necesidad" de tener que arreglar una parte del tejado del convento, donde con motivo de unas goteras el maestro albañil hizo unas catas en los techos y vio que algunas zonas estaban en "muy mal estado, con el consiguiente peligro de poderse hundir"; razón por la cual le quisieron dar "total prioridad" a este asunto.



Al respecto, la madre Patricia ha explicado que las estancias de la parte superior tienen falso techo por lo que veían que "estaba bien" aunque sí apreciaban las humedades o goteras, pero cuando se hicieron unas catas se quedaron "pasmadas" porque las vigas estaban "carcomidas, rotas, en muy mal estado"; mientras que el director de Fundación CB, Emilio Jiménez, ha apuntillado que ya cuentan con todas las autorizaciones municipales y que se han encargado del constructor y del arquitecto encargado de una obra que podría comenzar próximamente.