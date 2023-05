La peruana Susana Bacas abre primera jornada de conciertos del festival Womad de Cáceres

Ep

La peruana Susana Bacas, una de las cabeza de cartel del festival Womad de Cáceres, se subirá al escenario de la Plaza Mayor este jueves, día 11 de mayo, en la primera jornada de conciertos de este certamen de músicas del mundo, que se espera multitudinario en su trigésima edición.



La música comenzará a sonar a las 20,00 horas con Sanke, una formación fundada por Aboubacar Sylla, que llegó a España desde Guinea Conakry, donde nació en 1982. En el grupo participan músicos extremeños en un encuentro musical intercultural cuyo sentido lo da el propio nombre del grupo, ya que Sanke es una palabra 'susu' que significa 'raíces'.



Una hora más tarde, le llegará el turno a Yín Yín, cuatro músicos procedentes de Maastricht (Países Bajos) que presentarán su reciente álbum The age of Aquarius, en el que combinan la sicodelia tailandesa y vietnamita de los años 60 y 70 con el marchoso funk.



A las 22,30 horas está previsto que comience el concierto de la peruana Susana Bacas, que atesora 18 discos y tres Grammy Latinos. Unos galardones que refrendan su sobresaliente trayectoria que empezó en su Lima natal donde nació en 1944. En 1973 ganó el primer premio por sus interpretaciones musicales en el Festival Internacional de Agua Dulce e inició una carrera que llevó a la política cuando en 2011 llegó a ser ministra de Cultura de Perú.



Actualmente, administra el Centro Cultural de la Memoria Escondida en San Luis de Cañete, en el sur de la capital peruana. Susana Bacas llega a Cáceres para abrir la primera jornada de conciertos del festival Womad, por donde pasarán 21 grupos o solistas de 14 países en los escenarios de la Plaza Mayor y San Jorge.



Antes de los conciertos tendrá lugar la inauguración oficial en el Gran Teatro con la asistencia de las autoridades como la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Nuria Flores; el diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande; el alcalde de la ciudad, Luis Salaya; la directora de Womad Cáceres, Dania Dévora, y el director de Womad Internacional, Chris Smith, entre otros, que podrán participar de la actuación de The Beatbox Colective.



Durante estos días se podrá escuchar al legendario músico ghanés Gyedu-Blay Ambolley y el dúo formado por el guitarrista británico Justin Adams y el violinista italiano Mauro Durante que destacan en un cartel en el que también aparecen la berlinesa Omniversal Earkestra, con su proyecto Le Mali 70, y ToodArd, de Golán, que difundirán corrientes fundamentaes de África y Asia.



Bab L'Bluz (Marruecos-Francia), BCuc (Sudáfrica), The Beatbox Collective (Reino Unido), Delgres (Guadalupe, Francia), Hackney Colliery Band (Reino Unido) y Leandro Charanga (Cuba-Reino Unido) completan el cartel internacional.



La joven canaria Valeria Castro (viernes 12 de mayo a las 21,00 horas) y el grupo castellano de música folk El Nido son la aportación nacional a la que se unen los cinco grupos y artistas extremeños que sonarán en esta edición como Cecilia Zango, Jorge Navarrol & La Revolución Sonríe, la Groovy Celtic Band, Sanke y Tandemonios.



La programación la complementan el mercado de artesanía, talleres infantiles que se centrarán en las 'Maravillas del mundo' como el antiguo Egipto o la naturaleza del Amazonas; ciclo de cine y actividades con las personas de los centros de mayores.



Los conciertos concluirán el sábado pero el domingo, día 14, habrá talleres y por la tarde un pasacalles para despedir esta nueva edición de un festival que llegó a la ciudad en 1992 de la mano de Peter Gabriel y que forma parte desde entonces de la agenda cultural de la primavera cacereña.



MÁS DE 400 EFECTIVOS SEGURIDAD



Para garantizar la seguridad en la celebración de este certamen, por el que está previsto que pasen miles de personas, se ha organizado un dispositivo con unos 290 efectivos entre Policía Nacional (95), Local (130 agentes) y Guardia Civil (38 agentes más 28 de tráfico). Este año se contará con la presencia, por primera vez, de la Policía de Seguridad Pública de Portugal.



Asimismo, al dispositivo de seguridad se unirán 30 efectivos de vigilancia privada y dos retenes de bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres. Atendiendo a los servicios sanitarios, el Servicio Extremeño de Salud (SES) reforzará el Punto de Atención Continuada (PAC) situado en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña, el más céntrico de la ciudad, y Cruz Roja dispondrá de un puesto de mando avanzado con dos ambulancias de soporte vital básico y aproximadamente 50 técnicos y voluntarios.



Por último ARA sumará 10 voluntarios para ayudar en la organización de este certamen musical que congrega a miles de personas durante los tres días de conciertos y actividades.



También se ha diseñado un dispositivo de limpieza viaria y recogida de residuos con refuerzo de medios materiales y humanos para mantener la ciudad en buen estado.